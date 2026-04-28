Nueva York.— El presidente estadounidense Donald Trump, exigió el lunes que la cadena ABC despida de inmediato al presentador Jimmy Kimmel, autor según él de un “despreciable llamado a la violencia” por una broma a la primera dama Melania Trump.

“Esto va demasiado lejos. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió el mandatario, de 80 años, al criticar unos comentarios del humorista, quien en su programa de la semana pasada hizo una parodia de la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca que se celebraría dos días después y terminó suspendida por un fallido tiroteo. Como parte de su show, Kimmel dijo que la primera dama irradiaba “el aura de una viuda a la espera”.

Melania Trump acusó a Kimmel de tener una “retórica de odio y violencia”.

Kimmel ya había sido acusado el año pasado de explotar el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk. ABC sacó al presentador. Pero, ante el escándalo y acusaciones de censura, lo restituyó una semana después.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas y a los medios de “demonizar” a Trump y atizar, con una “retórica odiosa”, la “violencia política” en el país. De Kimmel, cuestionó: “¿Quién, en su sano juicio, podría afirmar que una esposa se mostraría radiante ante el posible asesinato de su amado esposo?”.

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