Como sabemos que escoger un auto entre tantas opciones disponibles en el mercado puede ser complicado, hoy te presentamos a fondo el Seat Ibiza 2027.

Este auto ha llegado a México para demostrar que los hatchback siguen siendo tendencia y uno de los modelos favoritos para los conductores. Si quieres conocer cuál es su versión más barata, en Autopistas te lo contamos.

¿Cómo es el Seat Ibiza 2027?

Actualmente, el Seat Ibiza 2027 se vende en 4 versiones: Style 1.6L, Fr 1.6L, Fr 1.0L y Fr 1.5L. A continuación, te presentamos las características de cada una:

Seat Ibiza 2027 Style

Esta versión tiene un motor de 4 cilindros 1.6L, que le confiere una potencia de 110 caballos de fuerza y 5,800 revoluciones por minuto, así como 112 libras-pie de torque. Además, alcanza una velocidad máxima de 190 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 10.4 segundos.

En cuanto al equipamiento, cuenta con vidrios tintados, Full Link Wired & Wireless (Media System), sistema de alarma antirrobo, rines de aluminio de 16" en acabado maquinado, faros Full LED y faros para niebla, sensores de estacionamiento traseros, aire acondicionado Climatronic, pantalla touch a color de 8.2" y un tablero Digital de 8".

El Seat Ibiza 2027 combina sistemas de seguridad y tecnología de entretenimiento. Foto: Seat

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Seat Ibiza 2027 Fr 1.6L

Al igual que la versión anterior, ésta tiene un motor de 4 cilindros 1.6L con una potencia de 110 caballos de fuerza, 5,800 revoluciones por minuto y 112 libras-pie de torque. Asimismo, alcanza una velocidad máxima de 190 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 10.4 segundos.

Tiene el mismo equipamiento que el Seat Ibiza 2027 Style, pero agrega rines de aluminio de 17", sensor de estacionamiento delantero y trasero, pantalla touch a color de 9.2", Keyless Advanced (apertura de puertas y botón de encendido) y cargador inalámbrico para smartphone.

Seat Ibiza 2027 Fr 1.0L

Aquí, la versión cuenta con un motor de 3 cilindros 1.0L, potencia de 115 caballos de fuerza, de 5000 a 5500 revoluciones por minuto y torque de 148 libras-pie. Respecto a su desempeño, puede llegar a una velocidad máxima de 195 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 9.5 segundos.

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En este caso, posee el mismo nivel de equipamiento que el modelo Fr 1.6L.

Seat Ibiza 2027 Fr 1.5L

Ésta es la versión más completa del Seat Ibiza 2027, pues cuenta con un motor de 4 cilindros 1.5L, potencia de 150 caballos de fuerza, entre 5,000 y 6,000 revoluciones por minuto y torque de 148 libras-pie. Su velocidad máxima es de 216 km/h y alcanza una aceleración de 0 a 100 km/h en 8.1 segundos.

El Seat Ibiza 2027 Fr 1.5L tiene muchos atributos por destacar, por ejemplo, sensor de lluvia, Full Link Wired & Wireless (Media system), sistema de alarma antirrobo, rines de aluminio de 17" en acabado maquinado, faros Full LED y faros para niebla, sensor de estacionamiento delantero y trasero, aire acondicionado Climatronic, pantalla touch a color de 9.2", Keyless Advanced (apertura de puertas y botón de encendido), cargador inalámbrico para smartphone y asientos deportivos tipo cubo.

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La cabina del Seat Ibiza 2027 permite mayor comodidad y una experiencia de manejo inmersiva. Foto: Seat

Ya en lo general, todas las versiones de este auto cuentan con los siguientes elementos de seguridad:

Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX.

Asistente de arranque en pendientes.

Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto.

Bolsas de aire laterales delanteras.

Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras.

Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.

Detector de cansancio del conductor.

Frenos de disco trasero.

Indicador de presión de neumáticos.

Recordatorio de cinturones de seguridad visual y acústico (Delanteros y traseros).

Sistema de antibloqueo de frenos (ABS).

Sistema de control electrónico de estabilidad.

¿Cuál es el Seat Ibiza 2027 más barato?

Ahora que ya conoces sus atributos, debes saber que el Seat Ibiza 2027 Style es el más barato con un precio de $358,900; mientras que la versión Fr 1.6L va desde los $400,900, la Fr 1.0L desde los $429,900 y la Fr 1.5L desde los $450,900.

Con un diseño compacto y sistemas de seguridad avanzados, este auto es apropiado para para conductores urbanos que buscan dinamismo a la hora de tomar el volante.

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