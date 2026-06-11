Los autos eléctricos han ganado popularidad en México durante los últimos años, debido a que cada día más personas buscan alternativas de movilidad amigables con el medio ambiente y que también les permitan un ahorro extra.

Aunque grandes marcas internacionales como Tesla o BYD ya tienen presencia en nuestro país, también han surgido proyectos nacionales: Olinia y el auto Totalmente Tlaxcalteca o TT01.

¿Quieres saber cuánto cuestan y qué ofrecen? En Autopistas te lo decimos.

¿Cómo son estos autos eléctricos de México?

Olinia

El nombre Olinia proviene del náhuatl y significa “movimiento”. Este auto 100% eléctrico ha sido desarrollado con el apoyo de instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Su propuesta considera tres categorías para satisfacer las necesidades de cada usuario:

Movilidad personal: como alternativa a las motocicletas.

Movilidad de barrio: diseñada como alternativa para sustituir taxis y mototaxis.

Entregas de última milla: enfocada al reparto urbano y uso comercial.

En cuanto a sus características, tiene un motor eléctrico de 13.5 kW, alcanza una velocidad máxima de 50 km/h y una autonomía 150 km por carga. Además, cuenta con espacio para 6 pasajeros, calaveras LED y acceso para personas en sillas de ruedas.

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El auto Olinia se presentó por primera vez el pasado 7 de junio de 2026. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

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TT01

Por otro lado, este auto ensamblado en Tlaxcala ha sido pensado para la movilidad de barrio y el 80% de sus componentes son de fabricación nacional.

El Totalmente Tlaxcalteca fue desarrollado por la compañía TT Automotriz. Una de sus novedades es que puede alimentarse de energía con un cargador convencional, así como con paneles solares.

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En sus especificaciones, alcanza una velocidad máxima de 50 km/h y, a diferencia del Olinia, ofrece una autonomía de 250 km por carga.

El prototipo funcional se presentó el pasado 29 de mayo de 2026 en la Hacienda Soltepec, Huamantla. Y contempla las siguientes versiones:

De uso personal: alcanzaría los 70 km/h.

De reparto: alcanzaría los 150 km/h.

El 80% de los componentes del Totalmente Tlaxcalteca son fabricados en el país. Foto: X/ Secretaría de Desarrollo Económico Tlaxcala

¿Cuánto cuesta el auto eléctrico Olinia y el TT01?

Ambas propuestas están orientadas a la movilidad urbana 100% eléctrica y ya tienen precio en México:

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Olinia: desde $150,000.

TT01: desde $90,000.

Estos dos proyectos nos dejan en claro que los autos eléctricos son clave en México, con diversas propuestas y fabricantes nacionales que buscan ganar terreno en un mercado tan competitivo.

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