BFGoodrich es una marca que, durante 150 años, se ha dedicado a la fabricación de neumáticos varios. Desde su fundación en 1870, fue la primera empresa en fabricar llantas en toda América del Norte, por lo que su legado es algo que no se puede negar.

Si miramos al pasado, salir de ruta con vehículos 4x4 no era tan sencillo como ahora. Había que cambiar las llantas convencionales por unas especiales para lograr un mejor agarre y una experiencia realmente todoterreno. Hoy, gracias al avance de la tecnología, BFGoodrich presenta una de sus actualizaciones más esperadas, que se suma a su familia de llantas Trail-Terrain. En Autopistas te contamos todos los detalles.

La nueva BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ ya está disponible como la evolución de una de las llantas más enfocadas al uso diario dentro del portafolio de la marca. A diferencia de otros productos diseñados principalmente para conducción extrema fuera del camino, esta propuesta está dirigida a propietarios de SUV, crossovers y pickups que pasan la mayor parte del tiempo en carretera o ciudad, pero que ocasionalmente salen a caminos de terracería.

Foto: Benito Martínez Gil

La nueva generación incorpora mejoras en desgaste, tracción sobre superficies mojadas y eficiencia de rodamiento respecto a la Trail-Terrain T/A original. Se trata de una llanta pensada para quienes buscan una apariencia más aventurera sin sacrificar confort durante los trayectos diarios.

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Más duración y mejor desempeño bajo lluvia

Uno de los cambios más importantes en la BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ se encuentra en su compuesto de caucho. La marca desarrolló una nueva formulación con un mayor contenido de sílice para mejorar el comportamiento sobre superficies mojadas.

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La nueva BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ ofrece un incremento del 10% en tracción bajo lluvia frente a la generación anterior. Además, incorpora la certificación Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF), una homologación que valida su desempeño en condiciones severas de nieve.

Para lograr una mayor durabilidad, la BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ utiliza una huella optimizada que distribuye mejor las cargas sobre la superficie de contacto. También incorpora laminillas tridimensionales que ayudan a mantener la estabilidad de los bloques de la banda de rodamiento conforme avanza el desgaste.

Foto: Benito Martínez Gil

El resultado es una mejora de hasta 25% en vida útil respecto a la Trail-Terrain T/A que reemplaza.

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Menos ruido y mayor eficiencia

Otro de los aspectos en los que trabajó la marca fue en el refinamiento para uso cotidiano. Aunque visualmente mantiene una apariencia inspirada en el mundo off-road, la BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ fue desarrollada para ofrecer una marcha más silenciosa sobre pavimento.

Viajamos hasta Vail Colorado para comprobar que reduce el ruido de rodamiento, pero no solo eso también mejora en promedio un 5% la resistencia al rodamiento frente a la versión anterior. Esto puede traducirse en una menor demanda energética durante la conducción y, dependiendo del vehículo, en mejoras marginales de consumo de combustible o autonomía.

Foto: Benito Martínez Gil

¿Para quién está diseñada?

La BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ no busca competir directamente con llantas especializadas para roca, lodo profundo o uso todoterreno extremo. Su enfoque está orientado a conductores que utilizan su vehículo diariamente en ciudad y carretera, pero que requieren capacidad adicional para enfrentar caminos de terracería, brechas, zonas de campamento o condiciones climáticas variables.

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En otras palabras, está dirigida a quienes utilizan una SUV o pickup como vehículo familiar y recreativo al mismo tiempo.

Foto: Benito Martínez Gil

Disponibilidad y garantía

El lanzamiento de la BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ inicia con 33 medidas disponibles durante 2026. Posteriormente llegarán 17 medidas adicionales en agosto para alcanzar un total de 50 opciones dentro de la gama. Entre ellas habrá configuraciones para rines de 17, 18, 19, 20 y hasta 22 pulgadas.

En términos de respaldo, la BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ cuenta con una garantía de desgaste de 104,600 kilómetros, además de una garantía de satisfacción de 60 días.

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Lo más relevante

La BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ representa una actualización enfocada en mejorar aspectos que afectan directamente el uso diario. Los incrementos en duración, agarre sobre piso mojado y eficiencia de rodamiento apuntan a un perfil de usuario que prioriza la conducción en asfalto, pero que no quiere renunciar a la capacidad de salir ocasionalmente fuera del camino.

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