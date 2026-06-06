La Ciudad de México tiene condiciones climáticas muy variables a lo largo del año; en una semana es posible experimentar mañanas frescas, tardes soleadas, lluvias intensas e incluso granizadas.

Estas condiciones representan un reto para los automovilistas, ya que las llantas soportan todos los cambios del asfalto ocasionados por las variaciones de temperatura.

Por lo anterior, elegir los neumáticos adecuados no solo mejora el desempeño del automóvil, sino que también contribuye a la seguridad y la optimización del combustible.

Además de considerar el tipo de llanta, elige si te conviene inflarla con aire o nitrógeno. Foto: Unsplash

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¿Qué llantas son mejores para el clima de la CDMX?

Debido a la diversidad climática que se vive esta temporada en la CDMX, las llantas “all season” son la mejor alternativa. De acuerdo con el fabricante Firestone, este tipo de neumáticos han sido diseñados para ofrecer un equilibrio entre agarre, estabilidad y durabilidad sin importar la temperatura ambiental.

Además, durante la temporada de lluvias, que generalmente en la capital se extiende de mayo a octubre, resultan una gran opción porque su banda de rodamiento es profunda, lo que permite evacuar el agua y evitar fenómenos como el aquaplaning.

Otra ventaja, sobre todo para los conductores que recorren largas distancias diariamente o que transitan por vialidades rápidas como Periférico, Viaducto o Circuito Interior, es que las llantas “all season” garantizan estabilidad y una mejor respuesta ante las frenadas.

Y para quienes circulan con frecuencia por calles con baches o superficies irregulares, dichos neumáticos cuentan con estructuras reforzadas que soportan mejor los impactos, así lo indican los expertos de Bridgestone.

Las llantas "all season" soportan mejor los impactos de baches causados por la lluvia. Foto: Freepik

Consejos para proteger las llantas del clima de la CDMX

Los cambios de temperatura y las condiciones climáticas que se viven en la CDMX pueden afectar el estado de las llantas más de lo que muchos conductores imaginan.

Por ello, la primer medida es revisar la presión de inflado al menos una vez al mes. Un artículo de Neumáticos Continental señala que las temperaturas bajas pueden provocar los niveles de aire disminuyan; mientras que el calor puede incrementarlos, afectando la estabilidad del vehículo.

El segundo consejo de los expertos es inspeccionar de manera regular la profundidad del dibujo. Cuando dichos canales se desgastan demasiado, la capacidad de las llantas para filtrar el agua sobre el asfalto disminuye, y esto aumenta el riesgo de derrapes.

Asimismo, la alineación y el balanceo son servicios esenciales durante las variaciones climáticas. Circular por calles con baches, topes o pavimento deteriorado puede alterar ambos ajustes y ocasionar un desgaste irregular.

Finalmente, evitar aceleraciones y frenadas bruscas, así como no sobrecargar tu vehículo, contribuye a conservar los neumáticos en mejores condiciones.

¡Así que ya lo sabes! Un mantenimiento preventivo adecuado te permite enfrentar con mayor seguridad los cambios de clima característicos de la Ciudad de México.

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