La relación entre Nissan y Chery podría dar un paso importante en Europa. Ambas compañías anunciaron la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) para estudiar la posibilidad de fabricar vehículos de de Chirey en la planta que Nissan opera en Sunderland, Reino Unido.

De entrada, es importante señalar que no se trata de un acuerdo definitivo. El comunicado por parte de Nissan establece que ambas empresas explorarán la viabilidad de un proyecto de manufactura conjunta, por lo que todavía no existe una confirmación sobre modelos, volúmenes de producción o inversiones relacionadas.

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Nissan mantendría el control de la planta

Según la información compartida por las compañías, la planta de Sunderland seguiría siendo propiedad de Nissan y el personal continuaría siendo empleado de la firma japonesa.

El acuerdo contempla la posibilidad de que Nissan comience a fabricar vehículos de pasajeros de Chirey en la Línea Uno de producción durante el año fiscal 2027. Sin embargo, las conversaciones continúan y ambas partes deberán definir si el proyecto avanza hacia una fase formal.

La noticia llega después de que Nissan anunciara en mayo la consolidación de sus operaciones de manufactura en la Línea Dos de Sunderland, una medida orientada a analizar alternativas para mejorar la utilización de la planta.

Tiggo 4 de Chirey. Foto: Chirey Chiapas

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Nissan y Chirey continúan en fase de estudio

Por ahora, Nissan y Chirey únicamente han confirmado que las negociaciones siguen en curso. De hecho, el propio comunicado señala que el memorándum es no vinculante y que no se darán más detalles públicamente en esta etapa.

Massimiliano Messina, presidente de Nissan AMIEO, calificó el anuncio como un paso importante para las operaciones de la compañía.

“Estamos deseando trabajar con Chirey International UK durante los próximos meses para definir una posición que sea óptima para ambas empresas”, señaló el directivo.

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Sunderland para Nissan

La planta de Sunderland es actualmente la instalación automotriz individual más grande del Reino Unido. Ahí se producen modelos como Nissan Juke y Nissan Qashqai, además de que recientemente comenzó la producción de la versión europea del nuevo Nissan LEAF.

Por ahora, el posible acuerdo entre Nissan y Chirey permanece en etapa de evaluación. Será durante los próximos meses cuando ambas compañías determinen si el proyecto avanza hacia un acuerdo definitivo que permita fabricar vehículos Chirey dentro de las instalaciones de Nissan en Reino Unido.

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