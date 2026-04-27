El humor ácido de Jimmy Kimmel volvió a desatar la furia de Donald Trump.

El detonante fue un comentario que el conductor lanzó durante la última emisión de su programa, “Jimmy Kimmel Live!”, donde hizo referencia a Melania Trump con una frase que rápidamente desató la polémica: “You have a glow like an expectant widow” (Tienes el brillo de una viuda que está a la espera).

La broma provocó la reacción del exmandatario, quien no solo rechazó el comentario, sino que exigió el despido inmediato del conductor, algo que, hasta ahora, no ha ocurrido.

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Pero el choque entre ambos no inició aquí, se remonta a más de una década atrás, cuando Trump anunció sus intenciones de ocupar la Casa Blanca por primera vez. Desde entonces se han desatando fuertes encontronazos entre ambos que, en más de una ocasión, terminan acaparando los titulares.

Junio de 2015: el inicio de la enemistad

El 16 de junio de 2015, Trump anunció su candidatura presidencial. A partir de ese momento, Kimmel comenzó a incluirlo de forma recurrente en sus monólogos, cuestionando sus discursos y marcando el inicio de la confrontación pública desde la sátira.

2017: Kimmel endurece críticas tras la llegada a la Casa Blanca

Con Trump ya como presidente, Kimmel intensificó sus comentarios, abordando temas políticos de forma directa. El entonces mandatario, por su parte, comenzó a criticar a los conductores de televisión nocturna, a quienes acusó de manipular a la opinión pública.

2020: Trump arremete contra Kimmel en campaña

Durante la recta final de la campaña para su reelección, Trump lanzó críticas contra figuras del entretenimiento en redes, incluyendo a Kimmel, a quien señaló por el contenido de su programa y su postura política.

2024: Kimmel responde a Trump en los Oscar

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2024, que Kimmel conducía, Trump lo calificó como el peor conductor de todos los tiempos. Minutos después, Kimmel leyó el mensaje en vivo y respondió desde el escenario: "¿No pasó ya tu hora de ir a prisión?"

El momento se volvió viral y marcó uno de los choques más directos entre ambos.

Septiembre de 2025: polémica por el caso Charlie Kirk

Tras el asesinato de Charlie Kirk, Kimmel abordó el tema en su programa y criticó la reacción del movimiento MAGA (encabezado por Trump). El comentario generó una fuerte reacción en sectores conservadores y ocasionó la salida del aire del conductor, un hecho que Trump festejó.

Diciembre de 2025: Kimmel critica a Trump por declaraciones sobre Rob Reiner

Tras el lamentable asesinato de Rob Reiner, Trump hizo uso de las redes para llamar al director desequilibrado mentalmente, lo que causó la indignación de Hollywood.

Uno de los primeros en responder fue Kimmel, quien calificó las palabras del mandatorio como "aborrecibles y despreciables".

Enero de 2026: Kimmel se burla de Trump en los Critics Choice Awards

Al recibir el premio a mejor talk show, Kimmel ironizó sobre Trump durante su discurso de agradecimiento. Y es que le dedicó su victoria y atribuyó su material a las acciones del político, lo que volvió a encender el enfrentamiento.

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