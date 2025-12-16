Más Información

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

El comediante estadounidense Jimmy Kimmel tachó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "hombre enfermo e irresponsable" tras la arremetida contra el cineasta Rob Reiner, fallecido el pasado fin de semana, en una publicación de condolencias en su red Social Truth.

Kimmel abrió el monólogo de su programa nocturno "Jimmy Kimmel Live" haciendo un balance sobre la actualidad informativa, mencionando, además de los atentados de Sydney, los supuestos asesinatos de Reiner y su mujer Michele en su domicilio en Brentwood, en el condado de Los Ángeles.

"Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y la salud mental, es compasión y liderazgo", alertó el comediante.

Lee también:

"No obtuvimos eso de nuestro presidente porque no tiene nada que dar. En cambio, tuvimos a un tonto divagando sobre tonterías, tuvimos un breve momento de respeto por nuestros amigos en Australia, tuvimos un breve momento de condolencia seguido de un 'algo pasó' por los estudiantes de Brown y por Rob y Michele Reiner", agregó.

El comediante hizo referencia al mensaje de condolencias que mandó el mandatario republicano por la muerte de Reiner, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

El mandatario atribuyó el crimen a "la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump".

Lee también:

Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio en la adinerada localidad de Brentwood, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O'Brien, según Los Angeles Times.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]