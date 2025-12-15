Puede que el nombre de Rob Reiner no siempre aparezca en la conversación inmediata sobre los grandes cineastas de Hollywood, pero su filmografía vive en la memoria emocional de varias generaciones.

El cineasta construyó una carrera poco común, pues pocos son capaces de saltar de la comedia al drama, del romance al thriller psicológico. Además de su trabajo como actor y director, fue una figura activa en la conversación política estadounidense, siempre desde una postura liberal y crítica del poder. Pero más allá del debate público, su verdadero legado está en el cine.

Tres de sus películas fueron incluidas en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, como reconocimiento a su valor cultural y artístico. Si interesa ver la filmografía del director, aquí te dejamos algunas de sus películas más emblemáticas y donde puedes verlas:

"This is spinal tap" (1984)

Antes de que el mockumentary -o falso documental- se convirtiera en un recurso habitual de la comedia, Rob Reiner ya lo había llevado al límite. "This is spinal tap" sigue a una banda ficticia de rock británico que se toma demasiado en serio a sí misma, en una sátira tan precisa que muchos espectadores creyeron que era real.

Más que una película, se convirtió en un lenguaje cultural. Desde entonces, el término “spinal tap” es sinónimo de egos inflados y excesos creativos.

Dónde ver: renta digital en Prime Video y Apple TV.

"Stand by me" (1986)

Basada en un relato de Stephen King, "Stand by me" narra la aventura de cuatro amigos que emprenden un viaje aparentemente sencillo y regresan transformados.

La historia comienza en 1985, cuando Gordie Lachance, ahora convertido en escritor, se entera por el periódico de la muerte de su mejor amigo de la infancia, Chris Chambers. Esa noticia lo obliga a mirar hacia atrás y recordar un fin de semana decisivo de 1959, cuando tenía apenas 12 años y su mundo todavía estaba definido por la amistad y la imaginación.

El filme no solo lanzó definitivamente a River Phoenix como una de las grandes promesas de su generación, también consolidó a Reiner en el cine y de los mejores adaptadores de novelas del maestro del terror.

Dónde ver: próximamente en Netflix (con opción de activar recordatorio).

"The Princess Bride" (1987)

No es exagerado decir que "The Princess Bride" es una de las películas más queridas del cine popular. Combina aventura, romance, comedia y un toque de absurdo con una naturalidad que pocas historias logran.

El reparto: Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin, André el Gigante y el guion de William Goldman convirtieron la película en un clásico atemporal. Íñigo Montoya, por supuesto, ya es parte del ADN cultural del cine.

Dónde ver: Amazon Prime Video.

"When Harry Met Sally…" (1989)

¿Qué pasa cuando dos personas se pasan años convencidas de que el amor no es una opción entre amigos? Reiner, junto al guion de Nora Ephron, construyó una de las comedias románticas más influyentes de todos los tiempos.

Más allá de la icónica escena del restaurante, la película redefinió el género con diálogos inteligentes y una mirada adulta sobre las relaciones.

Dónde ver: Prime Video.

"Misery" (1990)

Otra adaptación de Stephen King, pero esta vez sin elementos sobrenaturales. "Misery" es terror puro desde lo humano: la obsesión, el control y la violencia disfrazada de cuidado.

La cinta sigue a Paul Sheldon, un exitoso novelista conocido por una popular serie de libros románticos protagonizados por un personaje llamado Misery Chastain. Aunque las novelas lo han hecho famoso y millonario, Paul siente que la saga se convirtió en una jaula creativa. Tras terminar el manuscrito de un nuevo libro con el que busca dejar atrás a Misery y reinventarse como escritor, sufre un grave accidente automovilístico en medio de una tormenta de nieve.

Paul despierta en una casa aislada, inmovilizado por múltiples fracturas y bajo el cuidado de Annie Wilkes, una exenfermera que se presenta como su “fan número uno”. Al principio, Annie parece una salvadora solitaria que lo ha rescatado del frío y promete cuidarlo hasta que pueda volver a la civilización. Sin embargo, la situación cambia cuando Annie lee la última novela de Misery y descubre que el personaje muere al final. A partir de ese momento, su comportamiento comienza a tornarse errático y violento.

No debemos olvidar que la interpretación de Kathy Bates le valió el Óscar. Reiner tomó decisiones clave para que el terror no se volviera grotesco. Al suavizar algunos elementos más explícitos de la novela (como la amputación), el director apostó por un horror más psicológico y duradero.

Dónde ver: Prime Video.

"A few good men" (1992)

Con un guion de Aaron Sorkin y un reparto encabezado por Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore, Reiner dirigió una de las películas judiciales más influyentes de los noventa.

"A few good men" es un drama legal ambientado dentro del sistema militar de Estados Unidos que arranca con la muerte de un joven marine en la base naval de Guantánamo, en Cuba. William Santiago aparece muerto después de haber sido golpeado durante la noche, y dos de sus compañeros, Harold Dawson y Louden Downey son acusados de haberlo asesinado. El caso se convierte rápidamente en una corte marcial que amenaza con destruir la vida de ambos soldados.

Ambientada en el contexto militar, la historia trascendió el género por su reflexión sobre autoridad, obediencia y verdad.

Dónde ver: Max (HBO).

"The american president" (1995)

Menos citada, pero significativa dentro de su filmografía, esta comedia romántica imagina la vida sentimental del presidente de Estados Unidos. Michael Douglas y Annette Bening protagonizan una historia ligera, elegante y con comentario político de fondo.

Dónde ver: renta digital en Prime Video y Apple TV.

"The Bucket List" (2007)

Jack Nicholson y Morgan Freeman encabezan esta reflexión sobre la amistad, la muerte y las cuentas pendientes. Dos hombres opuestos, una lista de deseos y una última oportunidad para mirar la vida desde otro ángulo.

Una película sencilla, emotiva y muy representativa del cine tardío de Reiner.

Dónde ver: Prime Video.

