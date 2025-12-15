La muerte de Rob y Michele Reiner ha causado consternación, especialmente porque, su hijo Nick ya fue arrestado por su posible responsabilidad en el doble homicidio. Aunada a este tragedia, los primeros reportes, indican que fue su hija Romy quien encontró los cuerpos de sus progenitores, con los que sostenían una relación muy cercana, como demostraba constantemente en sus redes sociales.

Nick, de 32 años, es el segundo de tres hijos que tuvieron Rob y su esposa a lo largo de su relación; antes de él concibieron a Jake (34 años) y, en 1997, dieron la bienvenida a Romy (28 años).

Fue esta última que, según los primeros reportes de la policía, habraí hallado los cuerpos de Rob y Michele, de 78 y 68 años, respectivamente, como se dio a conocer a las autoridades en una llamada realizada ayer, 14 de diciembre alrededor de las 15:30 horas.

A través de sus redes, Romy, que comienza su carrera como actriz, solía publicar constantemente fotografías junto a su madre y su padre, con quien mostraba tener una relación muy estrecha, al compartir la misma línea política (antitrumpista) que, como su padre, evidenciaba a cualquier oportunidad.

Romy y Rob Reiner. Foto: Instagram

Tan sólo a incios de este mes, la joven había compartido una serie de fotografías capturadas donde unas vacaciones familiares, en las que agradecía por los integrantes que conformaban su estirpe.

"Agradecida por la familia", escribía.

Durante su viaje a la playa, Romy hizo una especial publicación, en donde aparece nadando junto a su padre, quien le tomaba diferentes videos, mientras trataba de conservar el equilibrio.

Romy y Rob Reiner. Foto: Instagram

En septiembre, la joven compartió un post invitando a sus seguidores a ver la segunda parte del documental con que su padre se introdujo como director de cine, hace 40 años, "This is Spinal Tap", compartiendo fotografías del detrás de cámaras del trabajo de Reiner.

Además, uno de los videos que comienzan a ser retomados de la cuenta de Instagram de Romy, es en el que aparece charlando con su padre, en verano pasado, en el que él le habla de las tres reglas a seguir durante el paso al envejecimiento, consejo que había recibido en 1995 por un granjero que, en su juventud había trabajado como agente del Servio Secreto de EU.

"Nunca te aguantes para ir a un baño, no desperdicies una erección y nunca confíes en un pedo", dijo Rob mientras su hija reaccionaba con gestos a cada una de las frases.

Bromeando, cuando Romy le pidió a su padre que le explicara cómo le afectaba, ahora que era mayor, esos consejos que un día recibió, él afirmó que hablar de la próstata no era un tema apropiado para abordar entre padre e hija.

"Ahora quiero preguntarte por dos de esos tres consejos", dice Romy.

"No creo que quieras escuchar acerca de eso, no es una cosa de padre e hija, ya sabes, ¿cuánto necesitas saber sobre la próstata de tu padre?".

"Oh, no, no estaba hablando acerca de eso?", respondió ella.

"Bueno, eso es parte de la situación, está conectado con la erección y los asuntos sexuales, no quier hablar de eso", dijo con su característico humor.

En marzo 2022, durante las vísperas de cumpleaños del director, Romy compartió una serie de fotos de ambos, cuando ella era todavía una bebé, en donde lo describía como "su otro mejor amigo", junto a su madre, a quien acababa de felicitar, sólo unos días, pues también acaba de ser su cumpleaños.

Romy y Rob Reiner. Foto: Instagram

Romy, Michele y Rob Reiner. Foto: Instagram

En las redes de la actriz, se puede leer decenas de mensajes de usuarias y usuarios que dieron con su perfil para brinfarle una palabra de aliento, frente la pérdida de sus progenitores.

