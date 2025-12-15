Más Información

Washington, 15 dic (EFE).- La Policía de Los Ángeles al hijo mediano de , y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

fue arrestado en la noche de este domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea.

Lee también:

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.

Lee también:

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como 'When Harry met Sally...' (1989), The Princess Bride' (1987) o 'This is Spinal Tap' (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

