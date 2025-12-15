El brutal asesinato de Rob Reiner y de su esposa, Michele, sacudió a Hollywood.

La tarde de este domingo, el departamento de policía de Los Ángeles reportó el hallazgo de dos cuerpos en la residencia del cineasta; minutos más tardes se confirmó que se trataba del cineasta y su pareja.

Sin embargo, antes de que las autoridades llegaran al lugar y la noticia se hiciera pública, el círculo cercano de la familia ya había sido alertado; incluso, algunos, como el actor Billy Crystal, fueron testigos de la escena del crimen.

Según información publicada por TMZ, Crystal y su esposa Janice acudieron a la casa tras recibir una llamada de la hija del matrimonio, Romy Reiner, quien minutos antes había alertado a la policía.

El actor alcanzó a ver los cuerpos sin vida de Rob y Michele además de despedirse de sus amigos, con quienes mantenían una relación cercana desde hace décadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la pareja presentaba varias heridas de arma blanca, por lo que el caso fue clasificado como un doble homicidio.

Horas más tarde, Nick Reiner, hijo del cineasta, fue detenido bajo sospecha de asesinato y puesto a disposición de un juez. Actualmente permanece bajo custodia sin derecho a fianza, mientras las investigaciones continúan.

