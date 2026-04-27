La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se lanzó este lunes contra el comediante Jimmy Kimmel, por haberla llamado "viuda expectante", y exigió a la cadena televisiva ABC News "tomar postura" ante lo ocurrido.

"La retórica llena de odio y violencia de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y agravan la enfermedad política que azota a Estados Unidos", publicó Melania Trump en X.

Aludió así al monólogo de Kimmel del jueves pasado, en el que hizo una parodia, por anticipado, sobre la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca.

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🇺🇸 Jimmy Kimmel is facing controversy after joking during a mock White House Correspondents’ Dinner segment, saying, “Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow!” just days before the shooting at the actual dinner. pic.twitter.com/48U2zvUcnd — Omar (@Omaruncovered) April 27, 2026

Mostrándose como supuesto maestro de ceremonias del evento, Kimmel mostró una imagen de Melania junto a su hijo Barron y dijo: "Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Tan hermosa. Tienes el brillo de una viuda expectante". Luego añadió: "El cumpleaños de Melania es el domingo. Planea celebrar en casa, como siempre, mirando hacia la ventana mientras murmura. '¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?'".

El segmento se difundió antes de la cena del sábado, que terminó suspendida cuando un hombre armado irrumpió al lobby del hotel Hilton, donde se celebraba el evento, encabezado por Donald Trump, y hubo disparos.

De acuerdo con una carta del sospechoso, que fue detenido, tenía como blancos a Trumo y funcionarios de su gobierno.

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Melania Trump expresó su rechazo a los comentarios de Kimmel.

"Gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio", escribió Melania.

"Kimmel, un cobarde, se esconde detrás de la ABC porque sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo", añadió.

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Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

"Ya basta. Es hora de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", cuestionó.

El show Jimmy Kimmel Live! ya fue retirado de la programación en septiembre pasado, luego de que insinuara que los seguidores de Trump intentaban "ganar puntos políticos" con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

La suspensión del programa desató condena de diferentes figuras, incluyendo el expresidente Barack Obama, por lo que consideraron censura a la libertad de expresión. Finalmente, la televisora decidió mantener el programa y en diciembre incluso le extendieron el contrato hasta mayo de 2027.