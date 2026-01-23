Más Información

VIDEO: Narco Ryan Wedding llega esposado y con fuerte dispositivo de seguridad a EU; es acusado de múltiples asesinatos

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya fueron imputadas por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia: familia de Berenice Giles; empresa lo niega

Chihuahua suspende clases presenciales ante tercera tormenta invernal; habilitan refugios y alertan por nevadas y lluvias

Tras 15 años, INE renueva equipos de seguridad en 40 inmuebles; omite informar costo de compra

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

Miles de personas se concentraron este viernes en Washington para la llamada "Marcha de la Vida", una protesta anual contra el aborto, que recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, , y en la que se recordó al activista conservador Charlie Kirk, asesinado el año pasado.

Bajo el lema, "la vida es un regalo", la cita contó con un marcado carácter político al estar precedida de un mensaje pregrabado de Trump que se proyectó a través de una pantalla gigante en la marcha: "Esta es una batalla que hay que librar, que hay que ganar no solo en los pasillos del poder, sino sobre todo en los corazones y las almas de la gente", dijo el mandatario.

La manifestación se organiza desde 1974 en contra de la histórica decisión del que estableció el derecho constitucional al aborto tras el caso judicial conocido como Roe contra Wade.

En 2022, la mayoría conservadora del Supremo revirtió esa decisión, dejando en manos de cada uno de los 50 estados del país la posibilidad de legalizar o restringir la libre interrupción del embarazo.

Sin embargo, los organizadores han mantenido a lo largo de estos años la convocatoria para consolidar la victoria legal y promover nuevas leyes contra el aborto a nivel federal y estatal.

El apoyo de la administración de Trump al movimiento quedó también patente con la intervención del vicepresidente, JD Vance, quien estuvo presente en la marcha, en la gran Explanada Nacional de , donde se dirigió a los manifestantes.

El vicepresidente, que esta misma semana anunció el cuarto embarazo de su mujer, resaltó el compromiso de su gobierno con la causa al afirmar que Gobierno está "acabando con el terrorismo judicial", en referencia a la sentencia que blindaba el acceso al aborto a nivel federal.

"Durante el último año, debo presumir un poco: nuestra administración ha trabajado muy duro para liderar este esfuerzo y reconstruir los estragos de cinco décadas de malas políticas", aseguró .

En la numerosa marcha destacaban este año los carteles y eslóganes en recuerdo a Charlie Kirk, el activista fundador de la organización Turning Point, centrada en movilizar jóvenes a favor de causas de derecha y del movimiento trumpista MAGA.

Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 en un acto en la Universidad Utah Valley, donde un joven le disparó desde el techo de uno de los edificios del campus.

"Cásense y tengan hijos. No se arrepentirán" o "Soy de la generación provida" son mensajes que podía leerse en los carteles con la imagen de Kirk.

Muchos jóvenes, entonando cánticos o rezando, llegaron de distintos puntos del país, como Arizona, Nueva Jersey o Florida, pese a las alarmas por la tormenta de frío y nieve que amenaza al menos a 14 estados y a la propia ciudad de este fin de semana.

"Apoyo la vida y las ideas de este Gobierno y de Charlie Kirk. Hay que proteger la vida", señaló a EFE Isaac, que aunque asegura no formar parte del movimiento que lideraba el joven asesinado, sí comparte sus ideales.

Con esta marcha la cuestión del aborto entra en la agenda política antes de las elecciones de medio mandato de noviembre ya que el movimiento antiaborto anuncia en su página web futuras batallas legislativas.

