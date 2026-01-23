Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Tormenta invernal congela a México; prevén temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas y caída de nieve

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

Príncipe Harry pide respeto al sacrificio de soldados de la OTAN ante desprecio de Trump; "yo serví allí... perdí amigos"

Una peligrosa tormenta invernal amenaza este viernes a cerca de la mitad de con fuertes nevadas y temperaturas muy por debajo de los cero grados previstas durante el fin de semana, por lo que al menos 14 estados del país han declarado ya el estado de emergencia.

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas, avanza por el sur y el medio oeste del país y se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo.

Los meteorólogos advierten de que las intensas nevadas y las bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de "catastróficas" capas de hielo que convertirán las carreteras en especialmente peligrosas.

Quédense en casa, tengan provisiones y prepárense!", declaró el director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Ken Graham, en una entrevista con la cadena Fox News.

El sistema invernal dejará acumulaciones significativas y sensaciones térmicas peligrosas en varias regiones. (22/01/26) Foto: AP
Supermercados vacíos y casi 2 mil vuelos cancelados

Para anticipar los peligros de la tormenta y canalizar recursos especiales, han declarado el estado de emergencia en Nueva York, Arkansas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia, además de la ciudad de Washington D.C..

En Minneapolis (Minnesota) se esperan este viernes temperaturas de hasta -32 °C, en Chicago (Illinois) de -28 °C y en Cleveland (Ohio) de -24 °C. Para el sábado, Nueva York podría alcanzar los -14 °C y Washington D.C. los -11 °C.

El frío polar también afectará a la vecina Canadá, donde las autoridades advierten de que la sensación térmica podría descender hasta los -50 grados Celsius °C, lo que puede provocar congelación de la piel en pocos minutos.

Las aerolíneas estadounidenses han cancelado casi 2 mil vuelos previstos para el sábado, según los registros del portal FlightAware.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran largas colas en supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresura a abastecerse de suministros como agua embotellada, alimentos enlatados y papel higiénico de cara al fin de semana.

El presidente del país, Donald Trump, aprovechó la tormenta invernal para negar el cambio climático, sin hacerse eco de las llamadas a la precaución de las autoridades locales y del Servicio Meteorológico Nacional.

"Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los 'insurrectos ambientales' explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió Trump en su red Truth Social.

Según los expertos, los inviernos son cada vez más cálidos y cortos debido a la crisis climática, pero es probable que se produzcan nevadas más intensas porque una atmósfera más cálida retiene mayor humedad.

El sistema invernal dejará acumulaciones significativas y sensaciones térmicas peligrosas en varias regiones. (22/01/26) Foto: AP
Nueva York se declara "lista"

La ciudad de Nueva York, la más poblada del país, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 35 centímetros, aseguró este viernes que está "lista" para afrontar el temporal.

"Estaremos preparados. Si algo se intensifica, la ciudad también intensificará su estrategia", afirmó el alcalde, Zohran Mamdani, en una rueda de prensa.

La Gran Manzana contará desde el sábado con 2.000 trabajadores de saneamiento en turnos de 12 horas para esparcir sal en las calles en cuanto caigan los primeros copos de nieve.

La capital estadounidense espera que la tormenta deje entre 15 y 25 centímetros de nieve durante el fin de semana, y las escuelas podrían verse obligadas a cerrar el lunes.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha solicitado la asistencia de la Guardia Nacional, que se encuentra desplegada en la ciudad por orden de Trump para combatir el crimen.

El sur, menos acostumbrado, en alerta

Los estados sureños situados en la trayectoria de la tormenta, poco habituados a este tipo de fenómenos, han activado planes de contingencia ante el riesgo de apagones, afectaciones al transporte y daños a la infraestructura.

En Luisiana, más de 5 mil trabajadores de servicios públicos se encuentran en alerta para responder a posibles cortes de electricidad, mientras que efectivos de la Guardia Nacional están preparados con generadores, alimentos y agua embotellada para asistir a la población.

En Misisipi se anticipan los impactos más severos y prolongados de la tormenta, con la posibilidad de interrupciones del suministro eléctrico que podrían extenderse durante varios días.

Texas también ha adoptado medidas preventivas: el gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 134 condados y aseguró que la red eléctrica del estado "nunca ha sido más fuerte".

En 2021, Texas sufrió una intensa tormenta invernal que dejó sin electricidad ni agua potable a miles de personas durante varios días y provocó al menos 246 muertes, según cifras oficiales.

