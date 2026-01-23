Durante este viernes, el próximo sábado y domingo, gran parte del país estará bajo un escenario invernal severo por el avance del frente frío número 30 y la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema será impulsado por una masa de aire ártico que favorecerá un prolongado evento de Norte, marcado descenso de temperatura, heladas severas, lluvias, nieve, aguanieve y oleaje elevado en costas del Golfo de México y el sureste, de acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este viernes el frente frío número 30 se aproximará al noreste de México y comenzará su desplazamiento lento hacia el oriente y sureste del país. Desde este día se prevé un descenso generalizado de la temperatura en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, con heladas en zonas altas y ambiente muy frío durante la madrugada y noche.

Se registran bajas temperaturas por el frente frío número 13 en la CDMX. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

La masa de aire ártico asociada generará un evento de Norte muy fuerte, con rachas intensas y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo, así como en el golfo de Tehuantepec. Estas condiciones comenzarán a intensificarse conforme avance la noche.

Prevén caída de nieve y temperaturas mínimas extremas

También se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Nuevo León y Coahuila, así como en cimas montañosas del centro y oriente del país. Además, existe probabilidad de lluvia engelante en regiones del noroeste de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

El sábado, durante las primeras horas del día, se prevén temperaturas mínimas extremas, con valores de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Durango y de -5 a 0 grados en áreas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En zonas montañosas del centro, incluidas la Ciudad de México y el Bajío, se esperan temperaturas de 0 a 5 grados.

La interacción de la tercera tormenta invernal con el frente frío favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, además de lluvias fuertes en Baja California y Coahuila, y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. En sierras del noroeste y norte continuará la probabilidad de nieve o aguanieve, así como de lluvia engelante en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, se prevé viento fuerte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Coahuila, Durango y Zacatecas, además de rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua. En Tamaulipas se mantendrá el evento de Norte, con rachas intensas y oleaje elevado en el litoral.

Domingo invernal con temperaturas de -20 grados en zonas serranas

El domingo, las condiciones invernales se intensificarán durante la madrugada, con temperaturas mínimas de -20 a -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, de -15 a -10 grados en Durango y Coahuila y de -10 a -5 grados en zonas montañosas de Nuevo León. En el centro y oriente del país persistirán heladas, con valores de -5 a 0 grados en regiones altas.

Se pronostican lluvias fuertes en Veracruz, en las regiones Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca, así como en Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en Chihuahua. Continuará la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Coahuila, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, así como en el Nevado de Colima, y de lluvia engelante en zonas del noreste.

Intensa helada en la Sierra de Ciudad Victoria, Tamaulipas cubre árboles, hierba y nopales del lugar (11/01/2025). Foto: Especial

El evento de Norte se mantendrá con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, y se extenderá durante la noche hacia Tabasco, Campeche, Yucatán, el norte de Quintana Roo y el golfo de Tehuantepec. Además, se prevé oleaje de 3 a 4 metros en costas de Tamaulipas y Veracruz y de 2 a 3 metros en el sureste del país.

Las autoridades meteorológicas prevén que las bajas temperaturas continúen durante el lunes 26 de enero, aunque advierten que el pronóstico a mayor plazo mantiene un margen de incertidumbre y estará sujeto a actualización en los próximos días.

