Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Lagua siguen en proceso legal

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Lagua siguen en proceso legal

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Alertan de tormenta invernal "potencialmente mortal" en EU; daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3

Alertan de tormenta invernal "potencialmente mortal" en EU; daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Zelensky anuncia cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EU el fin de semana; "a veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense"

Zelensky anuncia cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EU el fin de semana; "a veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense"

ICE detiene a 4 menores de edad, incluido un niño de cinco años; continúan las redadas en Minnesota

ICE detiene a 4 menores de edad, incluido un niño de cinco años; continúan las redadas en Minnesota

Un escenario meteorológico extremo amenaza para este fin de semana, con una peligrosa combinación de aire ártico, prolongadas, episodios de nieve intensa, hielo y ráfagas de viento.

Una masa de aire ártico excepcionalmente fría y seca se desplazará este jueves desde las Grandes Llanuras hacia el este y el sur de Estados Unidos. Esto extenderá temperaturas extremas a una vasta región que abarca desde el norte de ese país hasta el valle del Mississippi, Illinois en el Medio oeste y zonas del Atlántico medio y el estado de Nueva York. Autoridades advierten que se trata de una tormenta "potencialmente mortal" y que los daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3 o más.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este pulso gélido avanzará acompañado por vientos persistentes que intensifican de forma notable la sensación térmica.

Lee también

En los estados del norte de las Grandes Llanuras, los valores podrían descender por debajo de -50°F (-45°C). En tanto, las condiciones bajo cero se expandirán hacia el sureste, hasta alcanzar sectores del Atlántico medio, el valle medio del Mississippi y las Llanuras del sur.

Este contexto elevará de manera considerable el riesgo de hipotermia y congelación para cualquier persona expuesta al aire libre sin protección adecuada. Las autoridades remarcaron que incluso breves periodos en el exterior pueden resultar peligrosos, especialmente para personas mayores, niños y quienes no cuentan con refugio calefaccionado.

Tormenta invernal en EU. La nieve cubre las escaleras del Capitolio de Pensilvania en Harrisburg, Pensilvania. Imagen del 2 de diciembre de 2025. Foto: AP
Tormenta invernal en EU. La nieve cubre las escaleras del Capitolio de Pensilvania en Harrisburg, Pensilvania. Imagen del 2 de diciembre de 2025. Foto: AP

Tormenta invernal mayor: nieve y hielo en expansión

En paralelo al avance del aire ártico, un sistema invernal de gran magnitud comenzará a consolidarse este jueves, con impacto directo a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Este evento, catalogado como de larga duración, se desplazará desde las Altas Llanuras del sur y las Montañas Rocosas hacia el noreste del país norteamericano.

La interacción entre el aire extremadamente frío en superficie, un frente activo y una perturbación en niveles medios procedente del norte de México dará lugar a una combinación compleja de fenómenos invernales. Se esperan nevadas significativas al norte del eje principal del sistema, mientras que al sur dominarán el hielo y el aguanieve.

Según AccuWeather, más de dos docenas de estados se verán afectados por este episodio, con un alcance que podría involucrar a más de 150 millones de personas. El meteorólogo senior Alex Sosnowski advirtió que la magnitud del evento podría provocar interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico y severas complicaciones en el transporte terrestre y aéreo.

El impacto crítico del clima invernal en las Llanuras del sur y el valle del Misisipi

Las áreas más vulnerables este viernes se concentrarán en sectores de Texas, Oklahoma y el valle inferior del Mississippi, donde se prevén acumulaciones significativas de hielo.

El NWS anticipó lluvias heladas que llevarán aparejadas la posibilidad de generar capas de hielo lo suficientemente espesas como para derribar árboles y líneas eléctricas, lo que dejará a comunidades enteras sin suministro durante días.

Lee también

Tormenta invernal en EU. Una mujer camina por una acera con una gran cantidad de nieve en Wheeling, Illinois. Imagen del 1 de diciembre de 2025. Foto: AP
Tormenta invernal en EU. Una mujer camina por una acera con una gran cantidad de nieve en Wheeling, Illinois. Imagen del 1 de diciembre de 2025. Foto: AP

AccuWeather advirtió que incluso regiones poco equipadas para afrontar condiciones invernales podrían enfrentar calles y carreteras totalmente bloqueadas. En estos sectores, la acumulación de hielo dificultará o impedirá las tareas de limpieza, especialmente donde los recursos para derretir hielo son limitados.

Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather, señaló que “potencialmente cientos de miles de personas podrían quedarse sin electricidad y calefacción durante varios días”, una situación crítica en medio de temperaturas persistentemente bajo cero.

Sal en las carreteras

En Atlanta, la gente compró bolsas de sal para prepararse y esparcir en los caminos.

Los meteorólogos dicen que el hielo podría permanecer en las carreteras y aceras porque las temperaturas tardarán en subir en muchas áreas.

La ciudad de Carmel, Indiana, canceló sus Juegos de Invierno por temor a que los residentes pudieran sufrir congelación e hipotermia al competir en relevos de triciclos sobre hielo y "curling humano", en el que las personas se deslizan por una pista de patinaje dentro de tubos.

Los equipos deportivos universitarios adelantaron o pospusieron juegos, y los Texas Rangers cancelaron su evento anual Fan Fest.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México Requisitos y ubicación de los módulos. Foto: Especial

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el Estado de México? Requisitos y ubicación de los módulos

Pago de pensión IMSS en febrero se retrasa: adultos mayores ya tienen fecha de depósito. Foto: Especial / IMSS

IMSS retrasa pago de pensión a adultos mayores de febrero: esta es la fecha exacta del depósito

Foto: Fernanda Rojas / El Universal

¿Quieres visa para Estados Unidos? Estas son las 10 ciudades en México donde puedes tramitarla ya

Pixabay

Semana del Teatro en Chicago con boletos desde $15 dólares: Fechas y funciones

Foto cortesía: Christian Thompson/Disneyland Resort

Año Nuevo Lunar, Star Wars y más novedades para el 2026 en Disneyland California