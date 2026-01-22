Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país

Más Información
Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando "varios heridos leves", informó una portavoz del operador nacional español Renfe, en una semana de accidentes ferroviarios en el país.
"Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra", dijo la portavoz a la AFP, precisando que fue la grúa la que "golpeó la unidad del tren".
La alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, informó en X que el choque se produjo con una cesta elevadora de una empresa de electricidad que realizaba trabajos en el cableado de una vivienda de planta baja junto a la vía.
Entre el lunes y el martes, el choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, Córdoba; y el descarrilamiento de otra unidad, en la localidad de Gelida, provincia de Lleida, Cataluña, provocaron la muerte de varias de personas.
mcc
