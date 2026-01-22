Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país

Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando "varios heridos leves", informó una portavoz del operador nacional español Renfe, en una semana de accidentes ferroviarios en el país.

"Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra", dijo la portavoz a la AFP, precisando que fue la grúa la que "golpeó la unidad del tren".

La alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, informó en X que el choque se produjo con una cesta elevadora de una empresa de electricidad que realizaba trabajos en el cableado de una vivienda de planta baja junto a la vía.

Esta mañana se ha registrado un incidente con heridos leves en la línea FEVE, a la altura de Los Partidarios.



Nuestros bomberos nos informan de que el tren habría colisionado lateralmente con una cesta elevadora de una empresa de electricidad, que realizaba trabajos en el… pic.twitter.com/SocgZGrwND — Noelia Arroyo (@NoeliaArroyoHer) January 22, 2026

Entre el lunes y el martes, el choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, Córdoba; y el descarrilamiento de otra unidad, en la localidad de Gelida, provincia de Lleida, Cataluña, provocaron la muerte de varias de personas.

Lee también Tren choca contra muro de contención en Barcelona; autoridades confirman un muerto y varios heridos graves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc