México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Barcelona. Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de y dejó varias personas heridas, informó Protección Civil de la región de Cataluña.

"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas" por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida. Por el momento se habla de 15 personas.

El muro de contención cayó sobre el tren en medio de una jornada de fuertes lluvias en y con múltiples incidencias registradas en la red ferroviaria de la comunidad.

desa/rmlgv

