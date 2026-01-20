Barcelona. Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de Barcelona y dejó varias personas heridas, informó Protección Civil de la región de Cataluña.

"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas" por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida. Por el momento se habla de 15 personas.

El muro de contención cayó sobre el tren en medio de una jornada de fuertes lluvias en Cataluña y con múltiples incidencias registradas en la red ferroviaria de la comunidad.

desa/rmlgv