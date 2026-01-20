Adamuz/Madrid.— La investigación por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba (centro-sur de España), que ha dejado al menos 40 muertos, apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser “causa o consecuencia” del siniestro, aunque los esfuerzos todavía se centran en recuperar los dos convoyes del tren Alvia que se precipitaron por un terraplén.

Los equipos técnicos de rescate decidieron instalar una gran grúa para levantar los vagones de ese Alvia siniestrado, aunque las tareas son lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Hasta la tarde del lunes, el balance de muertos se ubicaba en 40, pero Moreno señaló que harán falta “24-48 horas” para “saber a ciencia cierta cuántos fallecidos se han producido en este terrible accidente”.

Se han presentado 43 denuncias de desapariciones en relación a la tragedia, que podrían referirse a personas cuyos cadáveres se han hallado, pero no identificado.

Un total de 39 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente; de esa cifra, 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

Moreno dijo que aunque hay gente grave, no se teme por la vida de ninguno de los hospitalizados.

Según el centro de datos (C.I.D.) creado para la catástrofe, a 23 de los fallecidos se les practicó ya la autopsia y cinco fueron “plenamente” identificados.

Vista aérea, el lunes, de los trenes accidentados el domingo en España, cerca de Adamuz, en Córdoba, con saldo de al menos 40 muertos. Foto: EFE

Transparencia total

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió “absoluta transparencia” sobre las causas del accidente. “Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, reafirmó tras visitar el lugar del accidente. También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es “la causa o la consecuencia” del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, aunque ha reconocido que ese hueco es “muy grande”.

Puente indicó que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis es “una especulación, como muchas otras”.

La comisión investigadora apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua. 20 segundos después llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros. La CIAF solicitó a Adif el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

Según informó el Ministerio de Transportes en un comunicado, la comisión ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio. La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas negras) de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio.

El tren Iryo siniestrado había sido revisado el 15 de enero, tres días antes del accidente, que provocó la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad, cuya reanudación total se prevé para el 2 de febrero.

Sin mexicanos afectados

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que no se reportan connacionales afectados en el accidente de trenes. En un comunicado, la dependencia extendió sus más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de España por la pérdida de vidas humanas, y deseó pronta recuperación a las personas que resultaron heridas.