Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos siete muertos

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

La difícil ruta legal para defender a víctimas de IA

Crece decomiso de huachicol y droga en tractocamiones

Jitomateros, en crisis; producción y precios se desploman

Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

Park Chan-wook y la ilógica laboral, por Jorge Ayala Blanco

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Córdoba (España), 18 ene.- Al menos siete personas han muerto, unas 25 se encuentran heridas graves y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba, sur de ), informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

Lee también

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, según indicaron a EFE fuentes de esta empresa. Los dos últimos vagones del tren fueron los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados, según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

Los pasajeros han sido evacuados y se desconoce más detalles de los heridos, pero según informó en X la cuenta sobre el estado de la infraestructura y la circulación de la estatal ferroviaria Adif, los servicios de emergencias fueron movilizados el lugar de la incidencia.

Por su parte, el servicio de emergencias de la región de Andalucía (sur) reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente.

Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

desa/rmlgv

