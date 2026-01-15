Más Información

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

La mañanera de Sheinbaum, 15 de enero, minuto a minuto

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

… y rechazan la revocación de mandato en 2027

Grok, la IA de X, reacciona a tendencia "ponla en bikini"; implementa “cero tolerancia” por desnudez no consentida

Liberan a exrector; aún no se define su situación

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia, confirma Macron; será en "próximos días"

Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota si siguen ataques al ICE; agentes "solo intentan hacer su trabajo", dice

Barcelona.- Un avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia en , tras una amenaza de bomba a bordo que activó la actuación de las fuerzas de seguridad, informó la Guardia Civil española.

Hasta ahora las fuerzas de seguridad no han hallado explosivos en el registro del avión que procedía de Turquía y que aterrizó este jueves en el aeropuerto El Prat de la ciudad española.

Los efectivos han comenzado además a revisar a los pasajeros uno a uno, inspección podría alargarse horas.

Los pasajeros de la aeronave desembarcaron por su propio pie y se encuentran en una zona segura, detalló Protección Civil, que activó el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto, que según la gestora Aena continúa operando con normalidad.

La Policía Autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra) colaboró con el gestor aeroportuario y con la Guardia Civil, que inspeccionó el avión, e indicó que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.

Avión voló en círculos durante 20 minutos antes de aterrizar en Barcelona

El vuelo TK1853 despegó de Estambul a las 09:22 hora local, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y aterrizó en El Prat, a las 10:57 hora local, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a lo previsto.

El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, fue derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad, que detallan que la amenaza se recibió en torno a las 10.00 hora local.

Los Bomberos desplazaron hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también se desplegaron efectivos la policía local de El Prat de Llobregat.

Según el registro de Flight Radar, la aeronave voló en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa de Cataluña, en el noreste español, antes de proceder al aterrizaje.

mcc

