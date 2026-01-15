Barcelona.- Un avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia en Barcelona, tras una amenaza de bomba a bordo que activó la actuación de las fuerzas de seguridad, informó la Guardia Civil española.

Hasta ahora las fuerzas de seguridad no han hallado explosivos en el registro del avión que procedía de Turquía y que aterrizó este jueves en el aeropuerto El Prat de la ciudad española.

Los efectivos han comenzado además a revisar a los pasajeros uno a uno, inspección podría alargarse horas.

Los pasajeros de la aeronave desembarcaron por su propio pie y se encuentran en una zona segura, detalló Protección Civil, que activó el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto, que según la gestora Aena continúa operando con normalidad.

Lee también Avioneta aterriza de emergencia en Kanasín, Yucatán; descartan personas lesionadas

La Policía Autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra) colaboró con el gestor aeroportuario y con la Guardia Civil, que inspeccionó el avión, e indicó que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.

Recuperamos operación normal después de incidente de seguridad en el aeropuerto de #Barcelona.

Ha aterrizado por pista 02 del aeropuerto de El Prat un avión procedente de Turquía con posible amenaza de bomba.

Hemos detenido momentáneamente tanto el tráfico en aproximación… pic.twitter.com/8VPbwlKRFR — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) January 15, 2026

Avión voló en círculos durante 20 minutos antes de aterrizar en Barcelona

El vuelo TK1853 despegó de Estambul a las 09:22 hora local, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y aterrizó en El Prat, a las 10:57 hora local, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a lo previsto.

El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, fue derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad, que detallan que la amenaza se recibió en torno a las 10.00 hora local.

Lee también Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Los Bomberos desplazaron hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también se desplegaron efectivos la policía local de El Prat de Llobregat.

Según el registro de Flight Radar, la aeronave voló en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa de Cataluña, en el noreste español, antes de proceder al aterrizaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc