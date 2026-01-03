Mérida, Yucatán. - De emergencia una avioneta aterrizó y movilizó a las autoridades de seguridad en el municipio de Kanasín, Yucatán, durante la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió en una zona ubicada entre los puentes de Mulchechén y la calle 42 Sur, en un camino de uso rural.

La aeronave descendió en tierra tras presentar una falla en uno de sus sistemas, situación que llevó al piloto a ejecutar la maniobra para evitar riesgos mayores.

Lee también: Colectivo "Sabuesos Guerreras" localizan restos humanos en Culiacancito, Sinaloa; serían de un hombre

Vecinos del área reportaron el inesperado aterrizaje.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio tras recibir el aviso.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado también envió unidades para acordonar el área y apoyar en las labores de verificación.

El aterrizaje ocurrió en un tramo sin tránsito constante.

Lee también: Venezolanos se manifiestan en Monterrey tras detención de Nicolás Maduro; "es un acto heroico", dicen

La zona permitió la maniobra sin impacto contra viviendas.

Personal del Ejército mexicano inició la revisión de la aeronave para establecer el origen del incidente.

Las autoridades buscaron confirmar el estado de la avioneta y la documentación correspondiente.

Los cuerpos de seguridad mantuvieron control del perímetro durante varias horas.

Lee también: Realizan levantamiento de restos del Tren Interoceánico en Oaxaca; partes son enviadas a Veracruz

Las acciones incluyeron vigilancia, control de acceso y resguardo del sitio donde quedó la aeronave.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas.

El piloto resultó ileso tras el descenso.

Las corporaciones no informaron sobre daños a la infraestructura del camino ni afectaciones a terceros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr