Más Información

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Culiacán, Sin a 3 de Enero. - En el poblado el Pinole, de la sindicatura de , en la parte poniente de la capital del estado, un colectivo de búsqueda localizó que por sus características pudieran tratarse de una persona del sexo masculino, sin que se puedan determinar las posibles causas de su muerte.

Las activistas del grupo , notificaron que resultó positivo el hallazgo de los restos de una persona, por lo que personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado se sumó al rastreo, con resguardo de autoridades de seguridad pública.

Lee también:

Colectivo localiza restos humanos en Culiacancito; serían de un hombre. Foto: Especial.
Colectivo localiza restos humanos en Culiacancito; serían de un hombre. Foto: Especial.

Los peritos en criminalística y forense, de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias en un dren que cruza el poblado el Pinole, donde se encontraron los restos de una persona del sexo masculino y dispusieron su envió al Servicio Médico Forense para cotejar con estudios de genética, su posible identificación.

En base a las denuncias que se han presentado de personas desaparecidas en los últimos meses, se cotejaran los datos que se tiene de estos con los restos encontrados, para poder determinar si coinciden con algunos de los casos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]