Pachuca.– Localizan sin vida, entre terrenos de cultivo, a tres personas: dos mujeres y un hombre, quienes presentaban signos de violencia. El hallazgo se realizó en la colonia Héroes Carranza, en el municipio de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con reportes de seguridad, durante la mañana de este día vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre la presencia de tres cuerpos en un camino de terracería, entre cultivos.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de los cadáveres de dos mujeres y un hombre, quienes presentaban signos de violencia y disparos de arma de fuego.

Se informó que, por el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas; sin embargo, como señas particulares se dio a conocer que el hombre tiene un tatuaje con la palabra “Anay” y vestía, al momento de ser localizado, una sudadera blanca, playera rosa y pantalón beige. En tanto, las mujeres, de cabello castaño, vestían pantalón de mezclilla y tenis.

Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes.

