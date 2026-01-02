Menores asesinan a lomito con pirotecnia en el hocico en Guanajuato; exigen justicia

Más Información

Guanajuato, Gto.- Un perrito murió por la que niños le pusieron en el hocico, la noche de este 1 de enero en la colonia Allende, del municipio de .

Un grupo de niños que manipulaban cuetes en el detonó el artefacto en el animalito, quien comenzó a sangrar hasta perder la vida.

La asociación civil Patitas de Humanidad San Miguel de Allende expresó indignación por ese hecho que presuntamente ocurrió ante la mirada de adultos que estaban cerca de los menores de edad.

Al parecer, el perro vivía en situación de calle, aunque en redes sociales se ha mencionado que era mascota de un vecino, que lo llamaba “Rocky”.

“Le pusieron un cuete encendido en el hocico”, reportaron.

En las redes sociales se multiplicaron las reacciones de molestia al advertir que la agresión al ser sintiente no es un juego, ni una travesura, sino una conducta criminal. La asociación informó que el sector está organizando una visita a la colonia Allende en conjunto con el Gobierno Municipal.

Dijo que es necesario ayudar “a quienes mataron a un perro poniéndole un cuete en el hocico”.

También en redes se cuestionó a los padres de familia del sector “¿Papás... qué falta que suceda con sus hijos para hacer algo?

“Esto habla de la falta de cuidado con la vida de sus hijos o muchachos que hicieron esto!".

Ofreció ayuda psicológica para que no sigan destruyendo su vida ni la de los demás, aseveró.

