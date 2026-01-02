Más Información

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Más de un centenar de por el gobierno de , llegaron este viernes al aeropuerto internacional de Tapachula.

Autoridades de seguridad informaron que el avión aterrizó de , Texas, en suelo chiapaneco con 121 mexicanos, 91 hombres, 17 mujeres y 13 menores.

Autoridades federales, encabezadas por el Instituto Nacional de Migración, recibieron a los deportados para su atención a través del programa "México te Abraza".

Lee también:

Dicho programa les proporciona asistencia jurídica y administrativa, así como apoyo económico, para que retornen a sus estados de origen, ubicados algunos en el norte y centro del país.

Al aeropuerto de Tapachula llegaron repatriados, de enero a noviembre de 2025, 11 mil 089 mexicanos, según la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Las deportaciones de Estados Unidos a la frontera sur iniciaron en febrero del año pasado, un mes después de que Donald Trump asumió como presidente.

Las autoridades migratorias informaron que mediante el programa repatriación digna, México recibió en 2025, 142 mil 706 paisanos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]