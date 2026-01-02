TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Más de un centenar de mexicanos deportados por el gobierno de Estados Unidos, llegaron este viernes al aeropuerto internacional de Tapachula.

Autoridades de seguridad informaron que el avión aterrizó de Harlingen, Texas, en suelo chiapaneco con 121 mexicanos, 91 hombres, 17 mujeres y 13 menores.

Autoridades federales, encabezadas por el Instituto Nacional de Migración, recibieron a los deportados para su atención a través del programa "México te Abraza".

Dicho programa les proporciona asistencia jurídica y administrativa, así como apoyo económico, para que retornen a sus estados de origen, ubicados algunos en el norte y centro del país.

Al aeropuerto de Tapachula llegaron repatriados, de enero a noviembre de 2025, 11 mil 089 mexicanos, según la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Las deportaciones de Estados Unidos a la frontera sur iniciaron en febrero del año pasado, un mes después de que Donald Trump asumió como presidente.

Las autoridades migratorias informaron que mediante el programa repatriación digna, México recibió en 2025, 142 mil 706 paisanos.

