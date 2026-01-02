Más Información
FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño
Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas
Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público
Hermosillo, Sonora.- Al concluir de manera oficial el decreto para regularización de vehículos extranjeros, en Sonora, se lograron regularizar un total de 204 mil 70 vehículos, de los cuales 2 mil 880 corresponden al año 2025.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora informó a la ciudadanía que, de manera oficial, ha concluido el programa que contemplaba la regularización de vehículos de procedencia extranjera.
Lo anterior, luego de que el Gobierno de México derogara el decreto federal que dio sustento a este esquema, confirmando que el programa finalizó el pasado 31 de diciembre de 2025, sin posibilidad de prórroga.
Lee también: Sismo de este 2 de enero deja dos muertos, varios heridos, daños materiales y muchos sustos; así se vivió el primer temblor del 2026
De acuerdo con cifras del Registro Público Vehicular (Repuve), durante la vigencia del decreto se logró la regularización de 2 millones 987 mil 839 vehículos en todo el país, como parte de una estrategia nacional para brindar certeza jurídica y fortalecer el control vehicular.
La dependencia estatal indicó que el Registro Público Vehicular (Repuve) mantiene sus funciones ordinarias; la inscripción y el registro vehicular que corresponda conforme a la normatividad aplicable continúan vigentes para los automóviles que deban realizar dicho trámite por las vías legales correspondientes.
Exhortó a las y los ciudadanos a no dejarse engañar por personas o gestores que ofrezcan trámites fuera del marco legal y a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.
La SSPC Sonora reiteró su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la seguridad de las familias sonorenses.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]