Sismo de este 2 de enero deja dos muertos, varios heridos, daños materiales y muchos sustos; así se vivió el primer temblor del 2026

La mañana de este viernes 2 de enero se registró un sismo de magnitud 6.5 que tuvo como epicentro el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, y fue perceptible en amplias zonas del centro y sur del país.

El movimiento telúrico activó la alerta sísmica en varias entidades, entre ellas la Ciudad de México, lo que permitió evacuaciones preventivas y la activación de protocolos de emergencia.

Minutos después del sismo, autoridades federales, estatales y municipales iniciaron recorridos de verificación para evaluar daños y atender reportes ciudadanos.

Aunque en diversas entidades no se reportaron afectaciones graves, el impacto humano y material se concentró principalmente en Guerrero y la capital del país.

Lee también: Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Víctimas y personas afectadas por el sismo

El saldo preliminar del sismo es de dos personas fallecidas, cuyos decesos ocurrieron en contextos distintos, pero vinculados directamente al movimiento telúrico.

En Guerrero, una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida en la comunidad de Las Minas, municipio de San Marcos, luego de que su vivienda colapsara a consecuencia del sismo. De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble no resistió el movimiento y se vino abajo, provocando que la mujer quedara atrapada entre los escombros.

Foto: Especial

El hecho ocurrió en la zona cercana al epicentro, donde el sismo se percibió con mayor intensidad y dejó múltiples daños en viviendas de construcción precaria.

En la Ciudad de México, un hombre de 60 años falleció en la alcaldía Benito Juárez mientras evacuaba el edificio donde se encontraba. De acuerdo con los reportes oficiales, el adulto mayor descendía de su departamento, ubicado en un segundo piso, cuando tropezó y cayó, perdiendo el conocimiento. A pesar de la llegada de servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. El caso fue catalogado como una muerte asociada al proceso de evacuación durante el sismo.

Lee también: Tabasco inicia 2026 con números rojos por delincuencia; reportan tres muertes en las últimas 24 horas

En cuanto a personas lesionadas, en Guerrero se reportaron cuatro heridos, uno de ellos atendido en una clínica del ISSSTE que presentó daños severos. En la Ciudad de México, autoridades informaron de 12 personas lesionadas, así como 13 atenciones por crisis nerviosas, todas ellas atendidas en el lugar y sin necesidad de traslado hospitalario. Los servicios de emergencia se mantienen en alerta ante posibles réplicas.

La mañana de este 2 de enero, se registró un fuerte sismo magnitud 6.5 en la Ciudad de México. Foto: X. @adnnoticiasmx

Daños registrados tras el sismo de 6.5

En Guerrero, particularmente en el municipio de San Marcos, se reportaron cientos de viviendas con daños, que van desde desprendimiento de techos y caída de bardas hasta afectaciones estructurales. También se registraron derrumbes en carreteras, fugas de gas LP y daños en hospitales de Acapulco y Chilpancingo, donde se realizaron desalojos preventivos de pacientes como medida de seguridad.

Lee también: Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

En la Ciudad de México, el sismo provocó interrupciones en el suministro eléctrico, fallas en decenas de transformadores, así como la caída de árboles y postes. Autoridades capitalinas realizaron acordonamientos en algunos inmuebles por riesgo de desprendimiento de fachadas y llevaron a cabo inspecciones preventivas en edificios y casas habitación. El Sistema de Transporte Colectivo Metro descartó daños estructurales en sus estaciones y aseguró que la operación del servicio se mantuvo con normalidad.

En otras entidades donde el movimiento fue perceptible —como Puebla, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Veracruz e Hidalgo— las autoridades informaron que no se reportaron daños graves ni personas lesionadas, aunque continúan los recorridos de supervisión.

Hasta el momento, se reportan más de 420 réplicas, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr