Un inicio de año 2026 con números rojos por la delincuencia tuvo Tabasco, al registrarse tres ejecuciones en las últimas 24 horas en los municipios de Jonuta, Nacajuca y Teapa.

Se trata de una mujer localizada envuelta en una bolsa de plástico y dos hombres con huellas de tortura, uno de ellos decapitado.

En un primer reporte de las autoridades, la madrugada de este jueves 01 de enero, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, a orillas de la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez.

Automovilistas que circulaban por la zona, dieron aviso que, a la altura del Auto Hotel Las Pasiones, se encontraba una persona muerta.

Lee también Cuatro jóvenes fallecen al caer vehículo a un canal de riego en Sonora; las víctimas eran primos

A decir de las autoridades, el cuerpo presentaba varios impactos de bala en el cuerpo y el rostro cubierto de sangre, quien permanece en calidad de desconocido.

Un segundo reporte, emitido por las autoridades en las primeras horas de este viernes 2 de enero, fue localizado el cuerpo de un hombre, en la ranchería José María Mórelos y Pavón, primera sección de Teapa, el sujeto estaba envuelto en una sábana y había sido decapitado.

En el sitio, ubicado a un costado de la carretera Villahermosa-Teapa, también fueron encontradas dos cartulinas con mensajes amenazantes.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para levantar los restos y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Lee también Aumenta a 14 víctimas saldo del accidente en el tren

Por otro lado, este mismo viernes por la mañana, se reportó el hallazgo de una tercera víctima de homicidio, se trata de una mujer, que presentaba huellas de tortura, estaba maniatada y embolsada, siendo lanzada a un barranco en el municipio de Jonuta.

Los restos humanos, fueron localizados en la ranchería Monte Grande, en las colindancias de un rancho situado en la carretera Jonuta-Ciudad Pemex.

Aunque, se encontraron tres bolsas de plástico grandes en el mismo lugar, sólo en uno de ellos, se observaban restos humanos.

Al igual que, en los casos anteriores, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley, determinar la causa de la muerte, confirmar su identidad, iniciando además las carpetas de investigación respectivas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl