Culiacán. - Una persecución de un motociclista que presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego en la colonia Rincón de Urias, en la ciudad de Mazatlán, activó un operativo de persecución en el que los ocupantes de dos patrullas de la policía municipal resultaron heridos.

Los datos sobre el incidente refirieron que siete elementos de seguridad pública resultaron con diversas lesiones a causa del fuerte impacto que se produjo entre dos unidades oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del puerto.

Un reporte de detonaciones de armas de fuego activó a varios elementos de seguridad que en varias patrullas salieron al sector señalado y al localizar al presunto responsable, el cual se desplazaba en una motocicleta, se inició una larga persecución.

Los agentes que conducían dos de las patrullas que participaron en el operativo, en el cual no pudo ser detenido el conductor de una motocicleta, chocaron entre si y a causa del fuerte impacto siete policías municipales del puerto resultaron con lesiones.

El fuerte accidente obligó a los agentes de tránsito a cerrar algunas vialidades para permitir que los cuerpos de auxilio pudieran llegar al lugar y dar atención a los uniformados lesionados, los cuales fueron internados en hospitales.

