Más Información

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum

Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum

Mundial 2026: Sheinbaum no descarta reunión con Trump con motivo del evento; pide esperar definición sobre el T-MEC

Mundial 2026: Sheinbaum no descarta reunión con Trump con motivo del evento; pide esperar definición sobre el T-MEC

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Culiacán. - Una persecución de un motociclista que presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego en la colonia Rincón de Urias, en la ciudad de Mazatlán, activó un operativo de persecución en el que los ocupantes de dos patrullas de la policía municipal resultaron heridos.

Los datos sobre el incidente refirieron que siete elementos de seguridad pública resultaron con diversas lesiones a causa del fuerte impacto que se produjo entre dos unidades oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del puerto.

Lee también

Un reporte de detonaciones de armas de fuego activó a varios elementos de seguridad que en varias patrullas salieron al sector señalado y al localizar al presunto responsable, el cual se desplazaba en una motocicleta, se inició una larga persecución.

Los agentes que conducían dos de las patrullas que participaron en el operativo, en el cual no pudo ser detenido el conductor de una motocicleta, chocaron entre si y a causa del fuerte impacto siete policías municipales del puerto resultaron con lesiones.

El fuerte accidente obligó a los agentes de tránsito a cerrar algunas vialidades para permitir que los cuerpos de auxilio pudieran llegar al lugar y dar atención a los uniformados lesionados, los cuales fueron internados en hospitales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]