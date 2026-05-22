El director del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los trenes modelo NM02 que corren sobre la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Fue testigo de la conservación que se realiza a diferenciales y ejes de los vagones, los cuales forman parte del sistema de tracción.

Los técnicos especialistas de material rodante del Metro dan mantenimiento cíclico a los ejes de los trenes cada 350 mil kilómetros, con revisión y ajuste del engrasado de los rodamientos, con la finalidad de evitar vibraciones.

En total son 24 diferenciales y 12 ejes los que integran cada uno de los trenes NM02, y son los trabajadores del organismo quienes los revisan y atienden en el taller Tasqueña.

Rumbo al Mundial y por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la dirección del Metro realiza una supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los trenes de la Línea 2, los cuales serán claves para el traslado hacia el sur de la capital, donde se ubica el Estadio Ciudad de México.

El miércoles, el titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) supervisó los trabajos de rehabilitación en la Línea 2, los cuales se realizan las 24 horas del día para tenerlos listos antes del Mundial.

Las obras en el tramo de superficie de la Línea 2 se concentran principalmente en los accesos a las estaciones. En los puentes que cruzan la Calzada San Antonio Abad, la cristalería de cubierta quedó completamente renovada.

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