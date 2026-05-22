Naucalpan, Méx.— Los baches y encharcamientos ya no forman parte del Periférico Norte y por ello, los vehículos transitan con mayor fluidez. De Perinorte a Las Torres de Satélite, el trayecto en automóvil pasó de una hora a 25 minutos.

Antes, transitar por esta vialidad significaba memorizar los baches y no importaba si circulaban en carriles centrales, laterales o en las gazas de incorporación. Ahora, la cinta asfáltica luce nueva.

Mientras circulan por esta arteria vial que el gobierno del Estado de México rehabilitó con una inversión superior a mil 200 millones de pesos, los automovilistas y usuarios del transporte público pueden ver bajo puentes que fueron intervenidos con murales.

Lo común en el Periférico Norte, también conocido como Boulevard Manuel Avila Camacho, era encontrarse con el tráfico que provocaban los grandes baches que incluso sacudían a las unidades de carga, como lo ocurrido con un tráiler que en la temporada de lluvias del año pasado, fue grabado y publicado en redes sociales.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo documentar que, además de la nueva cinta asfáltica también hay nuevas señalización respecto a límites de velocidad, así como nuevas luminarias y tramos en carriles laterales, específicamente en el municipio de Naucalpan, que fueron rehabilitados con concreto hidráulico, obra que hizo el gobierno.

El límite de velocidad que estableció el gobierno del Estado de México es de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, se observan autos y motocicletas que lo rebasan, hasta que llegan a Naucalpan, a la altura del Parque Naucalli, donde en dirección al Metro Cuatro Caminos suele haber tránsito lento.

No sólo fue el reencarpetado a cargo de la Junta Local de Caminos del Estado de México, sino que también la Comisión de Agua estatal participó con el desazolve de la infraestructura hidráulica para evitar inundaciones por las lluvias; aunado al apoyo de los gobiernos municipales de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Atizapán de Zaragoza.

Hay un tramo del Periférico Norte donde también se le conoce como la vialidad México-Querétaro, a la altura de Tepalcapa y en dirección hacia Tepotzotlán en el que los carriles centrales muestran que la carpeta asfáltica no está pareja, ya que registra una especie de vados. Sin embargo, no son propiamente baches en el camino.

El tráfico que llega a observarse, ya no es producto de encharcamientos o de baches, sino de la gran cantidad de personas que utilizan la vialidad para llegar a sus diferentes destinos, como lo que sucede en Naucalli, casi llegando al Toreo, en los límites con la Ciudad de México.

Y en dirección a la caseta de Tepotzotlán los principales puntos conflictivos de tránsito lento son los carriles laterales, la altura de Cementos, esto en el municipio de Tlalnepantla; en carriles centrales, desde La Quebrada hasta la Ford, en Cuautitlán Izcalli; y luego en carriles centrales y laterales, ya en territorio de Tepotzotlán, por la caseta de la México-Querétaro o la desviación hacia Teoloyucan.

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