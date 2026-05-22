El fallecimiento de Esteban Alvarado Moreno el miércoles mientras realizaba trabajos de poda en uno de los árboles del Museo Nacional de Antropología es otra muestra de la precariedad laboral con la que se desempeñan los trabajadores del Instituto Nacional Antropología e Historia (INAH).

El asistente de jefe del Área administrativa del Patrimonio Cultural en el Museo de Antropología y también secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del INAH, Mario Álvarez, señaló que Esteban Alvarado no se encontraba realizando sus labores principales, que eran la albañilería.

De acuerdo con Álvarez, el trabajador estaba apoyando en la poda de un árbol, pese a que no eran sus actividades principales. “No eran sus actividades sustantivas, sin embargo, sí son actividades del Departamento de Servicios Generales, mismas que al momento de estarlas realizando debió de haber recibido una instrucción por parte del jefe del área. En ocasiones se hacen estas actividades por falta de personal o por falta de presupuesto”, señala.

Álvarez remarca que Esteban Alvarado realizaba esa labor sin el equipo necesario, una situación que sufren otros trabajadores del Instituto. “Desafortunadamente el compañero, como muchos de nosotros y muchos de los trabajadores del Museo de Antropología, pues no contaba con el equipo necesario y con la herramienta necesaria, por lo cual se suscitó esta desafortunada situación de la pérdida de una vida humana”.

Para el dirigente, esta lamentable situación se pudo haber evitado si el trabajador hubiera contado con el equipo necesario para laborar.

“Estamos hablando de un arnés de seguridad, de cascos y aditamentos para hacer el corte de las ramas. Y bueno, este caso se pudo haber evitado y sí ha habido una exigencia por parte de la base trabajadora hacia las autoridades para la dotación de equipos y de herramientas de trabajo, para evitar que se susciten este tipo de incidentes que ponen en riesgo la vida de los trabajadores”, agrega Álvarez.

Por su parte, el INAH lanzó un comunicado donde afirmó que “cuenta con instrumental suficiente para la seguridad de todos sus colaboradores”.

El sindicalizado concluye: el Instituto necesita dinero y recursos humanos, necesita cubrir las plazas y garantizar la seguridad en los museos y zonas arqueológicas, ya no solo fue Teotihuacan, ahora alcanza al Museo Nacional de Antropología.

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