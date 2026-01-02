Juchitán.— El número de víctimas mortales por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, aumentó a 14.

Este jueves se informó del fallecimiento de la señora Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años.

El presidente municipal de San Pedro Comitancillo, Alejandro Osorio Solórzano, confirmó que doña Hilda es originaria de ese municipio.

La mujer estaba internada en el hospital de especialidades de la ciudad de Oaxaca.

Asimismo, se informó que Hilda Alcántara Alvarado viajaba en el tren con su nieta Elena, de seis años, quien también perdió la vida en el accidente.

Se esperaba que el cuerpo llegara ayer por la tarde a San Pedro Comitancillo.

La Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento, y posteriormente informó que cinco personas permanecen hospitalizadas.