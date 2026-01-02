Muere mujer en San Marcos, Guerrero, tras sismo de este 2 de enero; confirman daños en zona del epicentro, en Chilpancingo y Acapulco

Chilpancingo.- La gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, confirmó el fallecimiento de una mujer por el sismo de 6.5 grados en la comunidad de Las Minas, en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero.

Salgado Pineda afirmó que la mujer tenía de 50 años y murió por el “colapso” de su vivienda tras el sismo. En redes sociales, a la mujer la identificaron con el nombre de Felicitas Villalba de León.

El sismo de esta mañana tuvo como epicentro el municipio de San Marcos; ahí de manera preliminar se reportan unas 500 viviendas con daños que van desde la caída de tejas hasta estructurales.

La mandataria informó que hasta el momento se reportan cuatro personas lesionadas, una de ellas en la clínica del ISSSTE de Chilpancingo que sufrió daños severos por el sismo.

El sismo de 6.5 grados —de manera preliminar— dejó daños como derrumbes en carreteras, caídas de barda, desprendimientos de techos en viviendas y hospitales, fugas de gas LP.

De acuerdo a distintos reportes de la Secretaría de Protección Civil estatal el sismo se sintió de manera intensa en Acapulco, Chilpancingo, San Marcos, Tixtla, Coyuca de Benítez y en el resto del estado se percibió moderado.

El sismo provocó que en el hospital general del Imss, Vicente Guerrero, en Acapulco, y en la clínica del Issste, en Chilpancingo, desalojaron a algunos pacientes.

