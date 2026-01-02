La mañana de este 2 de enero un fuerte sismo prendió la alerta sísmica en la ciudad de México y sacudió el centro del país.

Helicópteros de la policía capitalina ya recorren el centro de la Ciudad de México, en tanto hay reportes de corte de energía en varias colonias al norte de la capital.

Ante el sismo hable con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, hasta ahora no hay daños graves. En el caso de la CDMX tampoco hay daños, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

El servicio sismológico nacional da el movimiento de forma preliminar de 6.5 grados y el epicentro de 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana.

EL UNIVERSAL dará cuenta del hecho conforme haya información.

ml