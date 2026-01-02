Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

La mañana de este viernes 2 de enero se registró un fuerte sismo de 6.5 grados con epicentro en el estado de Guerrero.

Debido a su magnitud, el movimiento telúrico fue perceptible en varias entidades del país, donde provocó la activación de protocolos de monitoreo y evaluación, además de la evacuación de edificios públicos y privados.

Lee también Fuerte sismo en CDMX: los mejores memes que dejó la gran sacudida del primer temblor de 2026

Veracruz

El sismo fue perceptible en diversas regiones de Veracruz, donde autoridades de protección reportan -hasta ahora- que no hay daños.

La Secretaría de Protección Civil Estatal reportó que se registró percepción en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

"No se reportan al momento afectaciones en infraestructura estratégica, y las fuerzas de tarea se encuentran realizando recorridos de verificación en coordinación", informó la dependencia.

A las 8:08 hrs se registró un sismo con reporte preliminar de magnitud 6.5 con una profundidad de 10 km a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.



1/3 pic.twitter.com/GjJESZWyXR — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) January 2, 2026

Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que tras el sismo que se registró esta mañana se activaron los protocolos de protección civil en todo el estado.

“Me informan que, de manera preliminar, no se reportan afectaciones, pero nos mantenemos en monitoreo constante y comunicación con los municipios”, escribió en su cuenta de Facebook.

Por último, pidió a la población mantener la calma y hacer caso únicamente a información en canales oficiales.

En una segunda publicación, el mandatario informó que no se reportan daños en la entidad tras el sismo y señaló que las brigadas mantienen recorridos de supervisión en todas las regiones.

Foto: Facebook Alfredo Ramírez Bedolla

Puebla

El sismo de 6.5 grados fue perceptible en Puebla, donde se activó la alerta sísmica y fueron evacuados de manera preventiva edificios públicos y privados.

Las autoridades locales reportaron que el movimiento telúrico fue perceptible de manera ligera en las Regiones de la Mixteca, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Angelópolis, Ciudad Serdán, Teziutlán y Tehuacán.

La Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado informó que se llevaron a cabo recorridos preventivos a través de las direcciones municipales de Protección Civil, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o personas lesionadas.

Foto: Especial

Morelos

El sismo fue sentido con fuerza en el estado de Morelos, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil activó la alerta y mantiene un monitoreo con las unidades municipales sin que al momento se reporten eventualidades.

El movimiento telúrico provocó mayor alarma entre los habitantes de aquellos municipios de Morelos que han sido dañados por el sismo de 2017, como Jojutla, Jiutepec y Cuernavaca. En ninguno de ellos se reportan daños provocados por el temblor.

En Jiutepec, contiguo a Cuernavaca, el Comité de Contingencias activó los protocolos de supervisión en los inmuebles del municipio, reportando saldo blanco en sus instalaciones.

Las autoridades de Cuernavaca recorrían y revisaban las estructuras de los principales edificios, pero no había reportes de daños. Su portal digital pidió a la población utilizar los números oficiales para reportar alguna anomalía o en caso de requerir ayuda.

Foto: Especial

Oaxaca

En Oaxaca no se registraron afectaciones a la población ni daños a la infraestructura y servicios básicos por el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado.

La dependencia detalló que, tras el evento sísmico, se activaron de manera inmediata los protocolos de monitoreo y evaluación, estableciendo comunicación con las delegaciones regionales y autoridades municipales para verificar posibles afectaciones.

En la ciudad de Oaxaca el sismo de sintió ligeramente, pero se activaron las alertas sísmicas, así como en los teléfonos celulares. Mientras que, en la región Mixteca, reportan que se sintió fuerte, pero sin reporte de daños. En el Istmo de Tehuantepec, reportan que el movimiento no fue perceptible.

Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que el sismo fue percibido en distintas zonas del estado y que hasta el momento no se reportan afectaciones.

Señaló que instruyó la activación de los protocolos de Protección Civil.

Po último, pidió a la población mantenerse atentos a la información oficial y comunicarse al 911 ante cualquier emergencia.

Con información de Édgar Ávila, Justino Miranda, Juan Carlos Zavala y Carlos Arrieta / corresponsales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl