Fuerte sismo en CDMX: los mejores memes que dejó la gran sacudida del primer temblor de 2026

Este 2 de enero, se registró un fuerte sismo en la Ciudad de México, provocando una gran inquietud entre los capitalinos.

Por medio de la plataforma X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el sismo tuvo una intensidad de 6.5 grados, con epicentro de 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana.

Ante ello, el susto y la tensión dieron paso al ingenio digital, y en cuestión de minutos comenzaron a circular memes que mezclaron humor, desvelo y alivio, convirtiendo la “gran sacudida” en tendencia.

Lee también Sismo sacude el centro de México este 2 de enero; minuto a minuto

Los mejores memes del sismo de 6.5 en CDMX

Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron sus mejores creaciones, aprovechando la ocasión.

Algunos bromearon con el temblor en los primeros días del 2026.

Foto: X

Otros más recordaron a los que duermen con el celular debajo de la almohada.

Lee también Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Fotos: X

Asimismo, muchos no se perdieron la cita para estar presente en su primer sismo del Año Nuevo.

Fotos: X

Aunado a ello, un sector del público utilizó memes relacionando sus caricaturas favoritas.

Fotos: X

Finalmente, muchos ya se saben el protocolo tras los temblores.

Lee también Stranger Things 5: ¿Tiene escenas post créditos el final de la serie de Netflix?

Fotos: X

También te interesará:

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos oficial para este año

Calendario 2026: estos serán todos los puentes y días festivos oficiales en México

Pensión ISSSTE 2026: confirman pago doble para adultos mayores en enero; estas son las razones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr