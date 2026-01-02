Más Información

Fuerte sismo en CDMX: los mejores memes que dejó la gran sacudida del primer temblor de 2026

Stranger Things 5: ¿Tiene escenas post créditos el final de la serie de Netflix?

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

Stranger Things 5: Estas son las canciones que sonaron durante el final de la serie

De GTA VI a Forza Horizon 6: estos son los videojuegos que se estrenan este 2026

Este 2 de enero, se registró un en la Ciudad de México, provocando una gran inquietud entre los capitalinos.

Por medio de la plataforma X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el sismo tuvo una intensidad de 6.5 grados, con epicentro de 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana.

Ante ello, el susto y la tensión dieron paso al ingenio digital, y en cuestión de minutos comenzaron a circular memes que mezclaron humor, desvelo y alivio, convirtiendo la “gran sacudida” en tendencia.

Los mejores memes del sismo de 6.5 en CDMX

Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron sus mejores creaciones, aprovechando la ocasión.

Algunos bromearon con el temblor en los primeros días del 2026.

Foto: X
Foto: X

Otros más recordaron a los que duermen con el celular debajo de la almohada.

Fotos: X
Fotos: X

Asimismo, muchos no se perdieron la cita para estar presente en su primer sismo del Año Nuevo.

Fotos: X
Fotos: X

Aunado a ello, un sector del público utilizó memes relacionando sus caricaturas favoritas.

Fotos: X
Fotos: X

Finalmente, muchos ya se saben el protocolo tras los temblores.

Fotos: X
Fotos: X

