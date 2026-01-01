Stranger Things 5: ¿Tiene escenas post créditos el final de la serie de Netflix?

Tras años de teorías, expectativas y todo tipo de rumores, Stranger Things, la serie creada por los hermanos Duffer llegó a su desenlace definitivo el pasado 31 de diciembre marcando todo un hito entre los momentos más esperados por los fans de Netflix con un episodio equiparable a una película de ciencia ficción.

Ante ello, una de las preguntas que más se repite en redes sociales entre las personas, es si el final de Stranger Things 5 tiene escenas post créditos, así que a continuación te diremos.

Tras diez años, la serie llegó a su fin. Foto: Netflix.

¿Hay escenas post créditos en Stranger Things 5?

Si al poner este tema sobre la mesa, se piensa en alguna escena que revele algo trascendental dentro de la trama, al estilo del universo Marvel u otras franquicias que suelen dejar pistas ocultas tras el final, los escritores de Stranger Things apostaron por un cierre narrativo contundente, sin adelantos adicionales ni escenas secretas que de pie a que el espectador piense que la historia continuará una vez que terminan los créditos finales. Por este motivo, la respuesta resumida es no.

Entre muchos de los fans, la expectativa por un clip final surgió porque en temporadas anteriores hubo guiños sutiles de las amenazas a las que se enfrentarían en las futuras entregas. Sin embargo, la producción tomó la decisión de ofrecer un final cerrado y emotivo para todos los personajes.

Cabe destacar que en plataformas como Reddit y TikTok, algunos internautas desarrollaron la teoría que el libro con las ilustraciones que se muestran a la par de los créditos y, donde se destacan los momentos más icónicos de la serie, podrían formar parte del trabajo de ´Mike' como autor de ficción, pues durante el desenlace se menciona que se dedicó a la escritura. Esta visión apuesta a que el personaje desarrolló su propia versión de "Dungeons and Dragons" inspirado en las aventuras con sus amigos.

Este juego de mesa explora mundos de fantasía y se basa en la creatividad de los participantes. Foto: Pinterest

