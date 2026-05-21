Las comisiones unidas de Inclusión y Bienestar Social, y la de Igualdad de Género del Congreso local aprobaron un dictamen para crear la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, la cual está integrada por 83 artículos y siete artículos transitorios.

En estos artículos se especifica, entre otras cosas, que el presupuesto destinado al sistema público de cuidados deberá ser progresivo, es decir, incrementarse año con año. “Las asignaciones presupuestarias para los servicios públicos de cuidados deberán reflejarse en un anexo transversal al Presupuesto de Egresos de la Ciudad para cada ejercicio fiscal”.

El objetivo de esta norma es garantizar el ejercicio universal, progresivo, indivisible e interdependiente del derecho humano al cuidado en sus tres dimensiones, que incluyen el derecho a recibir cuidados, a brindar cuidados y al autocuidado. Asimismo, se establecen los principios, ejes y estrategias que guiarán la implementación del Sistema de Cuidados; y se busca reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajos de cuidado, con especial énfasis en los realizados preponderantemente por mujeres.

esta ley crea centros de cuidado para la población infantil, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores y para personas en situación de calle. | Foto: Sonia Sierra / EL UNIVERSAL

También se crea una Junta del Sistema de Cuidados, una Secretaría Ejecutiva, y se da un plazo de 180 días para aprobar el Programa Especial de Cuidados, el cual deberá contener, entre otras cosas, diagnósticos diferenciados integrales con enfoque territorial a fin de promover la integración de la información estadística y georreferenciada para identificar la demanda y la oferta de servicios de cuidado en los distintos territorios de la Ciudad.

Lee también Trazan ruta para ley de cuidados

De igual forma, esta ley crea centros de cuidado para la población infantil, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores y para personas en situación de calle.

Se prevé que el dictamen sea discutido en el pleno el martes o jueves de la próxima semana.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Inclusión y Bienestar Social, Víctor Varela, indicó que este dictamen reconoce que el cuidado es indispensable para sostener la vida cotidiana, y para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales.

La ley establece bases para la articulación de acciones orientadas tanto a las personas que requieran cuidados como a quienes los brinden. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“La ley establece bases para la articulación de acciones orientadas tanto a las personas que requieran cuidados como a quienes los brinden. Destaca la creación y fortalecimiento de centros de cuidado, la coordinación interinstitucional, la planeación territorial de los servicios, la profesionalización de personas cuidadoras, la generación de sistemas de información y evaluación. Se plantea una visión progresiva e integral del sistema de cuidados, considerando las distintas realidades territoriales de la ciudad”, aseveró.

Lee también Bebé abandonado en Ecatepec permanece bajo resguardo en el DIF, indica alcaldesa; analizan quién puede hacerse responsable

Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que construir un sistema de cuidados significa dar más oportunidades y tiempo libre a quien hoy no lo tiene.

“Significa que ninguna mujer renuncie a sus sueños por cuidar. Significa esperanza para cientos de mujeres, pero también para las personas que necesitan y reciben cuidados: para las infancias, para los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad. Reconocer los cuidados es reconocer el trabajo de cientos de mujeres que sostienen la economía y que sostienen el capital en esta Ciudad”, destacó.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, quien ha sido, desde 2021, uno de los promotores de esta ley, destacó que faltan cosas en este dictamen, pero celebró la apertura de las comisiones para intentar incluir todas las voces y observaciones. “Pero definitivamente se sientan bases muy importantes para la construcción de un sistema de cuidados”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr