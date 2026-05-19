El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para declarar el 5 de mayo de cada año como el Día de las Mujeres Parteras, en reconocimiento a la labor que realizan para brindar cuidados y atención a las mujeres durante el embarazo, parto y postparto, con base en sus conocimientos, cosmovisiones, tradiciones y cultura.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Yuriri Ayala explicó que las mujeres parteras han existido desde hace siglos y que su actividad ha estado profundamente ligada a las comunidades y pueblos originarios.

“La partera tradicional representa también identidad cultural, transmisión de saberes y una forma más humana de entender el nacimiento y los cuidados de las mujeres. Su labor ha contribuido a generar espacios de mayor confianza y mayor respeto hacia los derechos de las mujeres, incluso en prácticas como la violencia obstétrica”, puntualizó.

La diputada Xóchitl Bravo, promotora de esta iniciativa, mencionó que las mujeres parteras son aliadas de lucha de las mujeres y realizan su labor de cuidados con mucho amor y entrega. Foto: Especial

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Asimismo, subrayó que declarar el 5 de mayo no tiene sólo un sentido conmemorativo, sino también social, cultural, de visibilización y reconocimiento a las mujeres parteras en la capital del país.

“La Comisión consideró pertinente hacer una modificación a la fecha originalmente propuesta y, por esta razón, se determinó establecer el 5 de mayo como el ‘Día de las Mujeres Parteras’ en la Ciudad de México, a fin de mantener congruencia con el reconocimiento internacional ya establecido en torno a esta conmemoración”, añadió.

Al razonar su voto, la diputada Xóchitl Bravo, promotora de esta iniciativa, detalló el 5 de mayo de 2027 será la primera vez que se conmemore en la Ciudad de México a las parteras tradicionales, quienes son aliadas de lucha de las mujeres y realizan su labor de cuidados con mucho amor y entrega.

Xóchitl Bravo agregó que el tema de la partería forma parte de la agenda legislativa y política del Grupo Parlamentario de Morena. Foto: Especial

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“Creo que es el acto de amor más grande que hacemos las mujeres, que es parir a nuestras hijas y a nuestros hijos. Por eso, es muy importante decir que en esta Ciudad hay aproximadamente mil 200 parteras. Necesitamos coadyuvar con todas ellas para que puedan seguir haciendo su labor en esta gran metrópoli”, expresó.

Destacó que el tema de la partería forma parte de la agenda legislativa y política del Grupo Parlamentario de Morena, porque tiene que ver con el nuevo modelo de salud anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un Centro en Partería y Bienestar que funcionará en San Miguel de Allende, Guanajuato, el cual debe ser replicado en otras entidades del país.

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