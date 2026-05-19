La diputada local Diana Sánchez Barrios informó que nuevamente ha recibido amenazas de muerte, por lo que responsabilizó a la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, de lo que pueda ocurrirle.

Diana Barrios acusa a fiscalía de complice

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por su abogado, detalló que la Fiscalía capitalina ya tiene los elementos suficientes para girar nuevas órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas que también participaron en su atentado, por lo que criticó la tardanza que están teniendo las autoridades ministeriales.

“Cuando a mí la Fiscalía me suelta la orden de aprehensión fue por nada, ni siquiera tenían los elementos para soltarme una orden de aprehensión a mí y a mi mamá y nos metieron a la cárcel tres años. Es preocupante, mi abogado no lo dice porque luego son muy reservados, pero yo sí lo voy a decir: es preocupante que la Fiscalía yo tenga todos los elementos y no actúe, parece que es cómplice la Fiscal y está actuando como cómplice, y así pónganlo por favor, está actuando como cómplice porque no los detiene”, puntualizó.

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En este sentido, precisó que estas cuatro personas son sus familiares que se asocian con colombianos y con la Unión Tepito para realizar despojos y meter terror a las personas. “Son mis familiares, no podemos decir los nombres, pero son parte de esos grupos, y yo ya le dije a la Fiscala, le dije, si me llega a pasar algo, usted es responsable porque yo he recibido amenazas, sigo recibiendo amenazas, mi vida sigue estando en peligro”.

Explicó que uno de sus familiares le comentó que nuevamente sus parientes que no han sido detenidos están planeando atentar contra su vida.

“La denuncia que puso un familiar mío de esta reunión que escuchó que están planeando nuevamente atentar contra mí. Y así me llegó a mí el aviso anteriormente. Otra familiar me dijo ‘Diana ten cuidado porque quieren atentar contra ti’, yo dije ‘Ay, yo no lo creo’… no sólo intentaron quitarme la vida a mí, le quitaron la vida a mi primo, le quitaron la vida a Víctor. a un comerciante que el único quiso fue acercarse para pedirme una selfie”.

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Al respecto, Esteban Jiménez Montalvo, abogado de Sánchez Barrios, comentó que ya hay material sólido para liberar las órdenes de aprehensión, por lo que confió que esto no tarde más de dos meses.

“Aquí lo que nosotros establecemos es algo que se llama repartición de funciones: a cada una de esas personas le toca llevar a cabo un trabajo específico; entonces, estamos hablando de una coparticipación porque la función de alguno de ellos es aportar las motocicletas en las que se mueven; de alguno otro es aportar las armas con las que se lleva a cabo el atentado; del otro es coordinar las rutas de escape; entonces, se va estableciendo la función de cada uno de ellos. Todos ellos acuerdan en un momento determinado cometer el hecho y de ahí se van repartiendo estas funciones”, añadió.

Mas tarde, Diana Sánchez Barrios informó que personal de la Fiscalía capitalina la contactó y que esta semana, en su calidad de víctima, se reunirá con las autoridades ministeriales para conocer los avances en la investigación.

LL/cr