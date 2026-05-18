La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Cecilia Vadillo, anunció la ruta para avalar la Ley del Sistema Público de Cuidados y se prevé que se apruebe antes de que finalice este periodo ordinario de sesiones que es el 31 de mayo.

Durante La Chilanguera, detalló que la ruta es que este miércoles se revise en comisiones y se vote, para que la siguiente semana suba el dictamen al pleno del Congreso.

Comentó que en todas las etapas que tuvieron para la construcción de este dictamen, que incluyó una preconsulta y consulta, participaron seis mil 188 personas y hubo incorporaciones en temas como la salud mental.