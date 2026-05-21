El próximo 11 de junio, la Selección Mexica debutará en la Copa del Mundo frente a Sudáfrica y en 10 días, Javier Aguirre revelará su lista final de 26 elementos… convocatoria que sigue abierta.

Previo al partido de mañana en el Estadio Cuauhtémoc ante Ghana, el Vasco enfatizó que su llamado sigue abierto para los 55 elementos que aparecen en la prelista enviada a FIFA, el pasado 11 de mayo.

“Tira los nombres que quieras, la lista está abierta para los 26 lugares. No puedo cerrarme la puerta, si tengo este margen, lo aprovecharé, si hay opciones varias, lo haré, está por delante de mí. La selección es de todos nosotros”, declaró el timonel tricolor.

Esto abre la puerta a nombres como Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, ambos de Cruz Azul y a Jordan Carillo de Pumas, quienes disputan la Final de la Liga MX o a otros futbolistas como Richy Ledezma o Marcel Ruiz.

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“Voy a hacer una excepción, porque lo amerita, hablé con Marcel (Ruiz), mandamos una delegación a Toluca, hace tiempo, antes de la convocatoria para evaluarlo, junto con la gente de Toluca, me dieron un diagnóstico y bueno, me costó mucho prescindir de él, sigue jugando contra todo pronóstico médico, es un caso excepcional y no puedo descartar a nadie”, explicó sobre el futbolista de los Diablos Rojos.

¿Cómo armará su alineación ante Ghana?

Ghana será el primero de tres partidos de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo y para el choque ante los africanos, el central César Montes está descartado, mientras que Edson Álvarez y Luis Chávez, -quienes ya están bien físicamente según Javier Aguirre-, tendrán pocos minutos.

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La alineación del Vasco será fortalecida con nombres de los ocho sparrings que apoyan en la concentración desde el 6 de mayo.