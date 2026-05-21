Familiares de Blanca Adriana, la mujer que fue reportada como desaparecida tras haber acudido a realizarse un tratamiento estético de abdomen en una clínica de la ciudad de Puebla, reconocieron su cuerpo hallado esta mañana en el estado de Tlaxcala.

Fue la mamá de la víctima, Bárbara Montiel, quien acudió a los servicios forenses e identificó como su hija el cuerpo abandonado en una barranca del municipio tlaxcalteca de Altzayanca.

Durante la mañana de este jueves -como lo reportó EL UNIVERSAL- se dio a conocer la aparición de los restos de una mujer que hacían concordar con las características de Blanca Adriana, pero fue horas más tarde cuando sus familiares la reconocieron legalmente.

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La madre de familia pidió justicia para su hija, castigo a la presunta doctora y a su hijo que manejaban la Clínica Detox. Foto: Ilustrativa/ Archivo/EL UNIVERSAL

Profundamente contrariada y en declaraciones a medios locales, la madre de familia pidió justicia para su hija, castigo a la presunta doctora y a su hijo, quienes manejaban la Clínica Detox, ubicada en la Calzada Zavaleta de esta capital poblana.

Fue el lunes pasado cuando la víctima ingresó a la clínica atendida por la supuesta doctora Diana Alejandra Palafox y su hijo; sin embargo, posteriormente sacaron a la mujer, aparentemente inconsciente, y se la llevaron en un auto compacto.

Las imágenes de cámaras de seguridad de la zona donde se encuentra la clínica de belleza captaron al menos a dos personas sacando del lugar a la mujer; y las autoridades ministeriales, quienes iniciaron una investigación del caso, ubicaron el vehículo en la vivienda del hijo de la presunta doctora.

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En redes sociales se exhibió que Diana Alejandra Palafox presuntamente carecía de estudios médicos y que posiblemente falsificó documentos oficiales para hacerse pasar como especialista en cirugía estética.

La Fiscalía General del Estado aseguró que, desde que tuvo conocimiento de la desaparición de la mujer, llevaron a cabo diversos actos de investigación. | Foto: Ilustrativa (operativo en el municipio de Tehuitzingo, Puebla) OMAR CONTRERAS / EL UNIVERSAL.

Desde el miércoles, familiares y amigos se trasladaron desde su natal Huauchinango hasta la zona metropolitana de Puebla para realizar una intensa campaña de búsqueda de Blanca.

La Fiscalía General del Estado aseguró que, desde que tuvo conocimiento de la desaparición de la mujer, llevaron a cabo diversos actos de investigación, entre ellos diversos cateos a inmuebles de la zona.

“Las investigaciones continúan en curso”, aclaró y destacó que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala para proceder contra los responsables.

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Gobierno de Puebla lamenta muerte de Blanca Adriana; pide investigación con perspectiva de género

El Gobierno de Puebla lamentó la muerte de Blanca Adriana —quien falleció tras someterse a un tratamiento estético en una clínica de la ciudad de Puebla—, y llamó a la Fiscalía General del Estado a realizar una investigación expedita, exhaustiva y con perspectiva de género.

“La familia de Blanca Adriana N. y la sociedad merecen verdad y justicia”, señaló la administración estatal en un comunicado de prensa, emitido luego que el cuerpo de la víctima –el cual había sido extraído de la clínica por la “doctora” que la atendió– fue localizado la mañana de hoy en el estado de Tlaxcala.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de colaborar en el ámbito de sus atribuciones, a través de los cuerpos de seguridad, a fin de facilitar el intercambio de información y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

#POSICIONAMIENTO



El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por @armentapuebla_, extiende sus condolencias y solidaridad a la familia de Blanca Adriana N., amistades y seres queridos.



Asimismo, reitera su compromiso de colaborar en el ámbito de sus atribuciones, a través de… pic.twitter.com/Bp8dL03Ikj — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) May 22, 2026

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“En un caso tan sensible, la prioridad debe ser que la investigación avance con perspectiva de género y coordinación entre las instituciones de Puebla y Tlaxcala. El gobierno estatal reafirma su compromiso con la protección de las mujeres y con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, atención y seguimiento en casos de desaparición y violencia”, dijo.

“Ante hechos que vulneran la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres, el Gobierno del Estado mantiene una postura firme: ningún acto de violencia contra las mujeres puede quedar impune, por lo que se actuará con seriedad, coordinación y estricto apego a la ley para garantizar justicia”, destacó la autoridad.

Al mismo tiempo, el Gobierno hizo un llamado a mantener una comunicación responsable, sensible y respetuosa hacia sus seres queridos y hacia la sociedad.

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JACL/cr