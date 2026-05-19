Puebla.— El asesinato de una familia y de sus trabajadores —un hecho que cobró la vida de 10 personas el fin de semana en la Mixteca poblana— apunta a una forma extrema de violencia doméstica: el principal sospechoso del crimen es el hijo de los padres de familia.

Una de las principales líneas de investigación del multihomicidio, ocurrido en la comunidad de Texcalapa, del municipio de Tehuitzingo, señala una posible venganza de un hijo por haber sido internado en un anexo para combatir sus adicciones. Incluso, el sospechoso aparece en un video —difundido en redes sociales sin que se conozca cuándo fue grabado— donde señala a sus padres de ser los causantes de sus adicciones.

El hombre del video es el principal sospechoso de los homicidios. Hasta la noche de ayer no había sido detenido.

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“Yo no quiero volver a lo mismo, yo fui un alcohólico, drogadicto por culpa de ellos, porque me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio, esto es lo que les quiero comentar y esta es la razón por la que me salí”, explicó.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, condenó el asesinato y advirtió que en Puebla la violencia no se tolera bajo ninguna circunstancia.

“Condenamos los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Tehuitzingo. Expresamos nuestra solidaridad y nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos; no están solos, cuentan con todo el respaldo de nuestro gobierno”, expresó en redes sociales.

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Y llamó a la Fiscalía General del Estado para que las investigaciones se realicen con total rigor y prontitud, hasta esclarecer lo que calificó como “lamentables actos” y garantizar que se haga justicia.

Tras el crimen ocurrido la madrugada del domingo en el interior de un rancho —donde fueron asesinados seis integrantes de la familia y cuatro de sus trabajadores—, las autoridades no han dado a conocer mayores avances de las investigaciones; sin embargo, las filtraciones de las indagatorias han aparecido en diversos medios locales.

Las víctimas fueron identificadas como Cecilio y Marcela, los padres de familia; así como sus hijos Roberto y José María. Entre las víctimas se encontraban también las sobrinas del presunto asesino, Carolina y Gabriela, así como su cuñada Martha. Los trabajadores del rancho, víctimas del asesinato, fueron identificados como Efrén, José y Kevin.

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El multihomicidio causó una gran conmoción no sólo en la Mixteca poblana, sino en casi todo Puebla, entidad que ha venido sufriendo un incremento de hechos de violencia de alto impacto relacionados con la operación de bandas criminales.

Desde el mismo domingo, autoridades ministeriales de Puebla habían adelantado que la principal línea de investigación del crimen era un tema familiar; sin embargo, durante todo este lunes hubo silencio de funcionarios sobre este tema.

Otros crímenes

La masacre familiar ocurrida este fin de semana en Tehuitzingo se cuenta como una de las más grandes ocurridas en esta entidad en los últimos 10 años.

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En junio de 2016, un pleito familiar y religioso en la Sierra Negra de Puebla dejó a una pequeña comunidad indígena en la penumbra y en la tristeza total tras el asesinato de 11 personas, de las cuales cinco eran hombres, cuatro mujeres y dos niños.

En julio de 2017, una confrontación entre bandas dedicadas al robo de hidrocarburos dejó nueve personas muertas —entre ellas un jefe policiaco—, un desaparecido y dos heridos en el municipio de Huehuetlán el Grande.

En marzo de 2022, 10 integrantes de una familia fueron asesinados en el interior de un domicilio del municipio de Atlixco, Pueblo Mágico, presuntamente por un tema de narcomenudeo.

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En noviembre de 2025 un comando armado perpetró un ataque incendiario contra un centro nocturno en la capital poblana, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas y nueve más lograron ser salvadas por el cuerpo de bomberos.

En febrero pasado, un ataque armado se suscitó en un bar de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, con un saldo de tres personas muertas y cinco heridas.

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cdm