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Culiacán, Sin a 18 de mayo. - La violencia se acentuó en la capital del estado con tres nuevos asesinatos, una de las víctimas que fue atacado en una de las vialidades de mayor tráfico y frente a la plaza comercial de Fórum, del Desarrollo Urbano de Tres Ríos, fue identificado con el nombre de Alán “N”, de profesión médico.
Según las primeras indagaciones el médico circulaba sobre la avenida Diego Valadez, a bordo de una camioneta Tahoe, junto con otra persona aún no identificada, cuando desde otros vehículos, sus ocupantes les dispararon en varias ocasiones.
Tanto el médico como su acompañante fueron auxiliados y trasladados a un hospital, donde poco después, se reportó que este había fallecido a causa de las lesiones que presentó, sobre la persona que lo acompañaba, este se le mantiene internado.
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En la colonia las Quintas, en horarios distintos fueron privados de la vida dos personas del sexo masculino, uno de ellos, quedó tirado en la sección de Lagunas, el cual vestía un pantalón de mezclilla y no portaba identificación
Los datos sobre este hecho revelaron que en la calle Laguna Salada, muy cerca de un canal pluvial del sector de las Quintas, encontraron a una persona joven del sexo masculino, recostado sobre el pavimento con varios impactos de bala.
Una segunda víctima atacada a balazos, en la misma calle, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, los cuales lo trasladaron a un hospital, donde minutos después este falleció, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado.
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