León, Gto.- Cientos de vacacionistas se quedaron con las maletas hechas por el engaño del que fueron víctimas por parte del propietario de una agencia de viajes que les ofreció ofertas atractivas en las playas de Cancún, Puerto Vallarta, Nuevo Nayarit e Ixtapa.

Más de cien clientes se percataron de los fraudes la noche de este domingo cuando esperaban los camiones que los trasladarían al destino turístico, y no llegaron.

El agente de viajes tampoco se presentó y no respondía el celular. Los afectados esperaron hasta la madrugada; la mañana de este lunes acudieron a las oficinas de la agencia “Go Traveling Bajío” en el bulevar Algeciras, colonia Arbide, y las encontraron vacías.

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También hablaron a los hoteles en los que supuestamente estaban sus habitaciones reservadas y les indicaron que no había ningún cuarto a sus nombres.

Los afectados compartieron sus casos en las redes sociales con el nombre del defraudador, a quien identifican como “Inving Antonio Joel” y la denominación de la agencia, lo que ocasionó que otras víctimas se acercaran para pedir cuentas, puesto que habían contratado los servicios de la misma para ir de descanso en fechas posteriores.

Decenas de afectados se trasladaron a las oficinas de la Fiscalía Regional “A” para presentar la denuncia en contra del timador.

En conjunto estimaron que hasta este lunes son más de 300 personas defraudadas y que el monto es por varios millones de pesos.

Comentaron que pagaron cantidades de 30 mil, 59 mil y más de 100 mil pesos por los planes vacacionales.

dmrr