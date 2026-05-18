﻿Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) reconoció los estándares de excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y felicitó al rector Dámaso Anaya Alvarado, por consolidar la excelencia de la máxima casa de estudios del estado.

En su mensaje que pronunció en la ceremonia de Honores a la Bandera, el mandatario estatal tamaulipeco se refirió de manera especial al reciente nombramiento de Doctor Honoris Causa conferido por la UAT, al actual secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz.

“Muchas felicidades, rector, por un acto tan simbólico que sigue manteniendo a nuestra universidad, como usted lo mencionó en su segundo informe rectoral, con estándares de excelencia y de calidad para la formación profesional en nuestra entidad”, expresó.

Dijo que el grado académico fue entregado en una emotiva ceremonia para reconocer la destacada trayectoria profesional, científica y humanista del doctor Kershenobich, de quien recordó su estrecha relación con el puerto de Tampico.

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Dijo que, con el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, “nos unen lazos fraternales y el compromiso común, no solo de la profesión que compartimos, sino de ponerla al servicio de la salud pública y el bienestar social de nuestros semejantes”.

Posteriormente, el rector Anaya Alvarado acompañó al gobernador Américo Villarreal y a su esposa, María de Villarreal, en el recorrido inaugural de la ruta CONECTA, un proyecto que vendrá a modernizar la movilidad y el transporte público en Ciudad Victoria.

Anaya Alvarado externó que las nuevas unidades híbridas que adquirió el Gobierno de Tamaulipas serán de mucho beneficio para los estudiantes de la ciudad, y consideró que la UAT está haciendo lo propio con un modelo similar en el sur del estado, apoyando este esfuerzo del ejecutivo estatal.

Agradeció el apoyo del gobernador para que la UAT avance significativamente en el crecimiento de la matrícula escolar, infraestructura, equipamiento y calidad educativa, además de ofertar nuevas carreras que responden a las necesidades del desarrollo regional.

dmrr